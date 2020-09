"Lo volvería a echar una y mil veces" dijo Massa sobre Ameri

BUENOS AIRES, 27 (TELAM / NA).- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó ayer que volvería a "echar una y mil veces" al exlegislador salteño Juan Emilio Ameri, tras la aprobación de su renuncia, luego del escándalo que protagonizó al mostrarse en una escena sexual mientras participaba de manera remota en una sesión del cuerpo."Cada vez que veo el video, pienso en la reacción que tuve al inicio y luego el cuerpo, y lo echaría una y mil veces. Lo haría echar cada vez que veo la noticia", dijo Massa en declaraciones a radio Mitre. Asimismo, contó que el presidente Alberto Fernández lo "felicitó" por la rápida actuación de la Cámara: "Esa noche, le transmití al Presidente mi decisión de que no iba a permitir terminar la noche sin el tema resuelto", contó Massa."Estaba re contra caliente esa noche. Volvería a actuar de la misma manera, sin pedirle permiso a nadie. Es mi responsabilidad", sostuvo el titular de la Cámara.La votación -que se realizó en la madrugada de ayer- contó con el respaldo de 224 diputados, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos-Coalición Cívica), quienes argumentaron que el legislador debía irse del cuerpo expulsado.Por otro lado, Massa dijo que "es falso el argumento" que plantearon los diputados Schiavoni y Flores, quienes señalaron que, al expulsarlo, Ameri mantendrá ciertos privilegios como la jubilación. "Es falso el argumento de los diputados. Es desconocer a donde están aportando los legisladores a la hora de mirar su recibo de sueldo", dijo y aclaró que "el régimen de jubilaciones especiales esta derogado hace años y los legisladores aportan al régimen de la ley general, no de jubilaciones de privilegio como sucede con los jueces".Del mismo modo, negó que la mujer que aparece en el video fuera asesora en Diputados y cobrara 240 mil pesos. "Es falso. No es personal de la Cámara de Diputados", dijo Massa, recordó que el cuerpo "tiene congeladas las incorporaciones desde el inicio de la pandemia y congelados los salarios desde diciembre del año pasado" y precisó que en la actualidad "hay un cinco por ciento menos de personal" que cuando asumió.Massa agregó que "no podía dejar pasar una cosa de semejante gravedad" y consideró que Ameri "se burló de la gente que con sus impuestos paga el funcionamiento del sistema democrático, en un momento muy especial de dificultades, con pandemia". "Nunca en la historia de la cámara se suspendió de manera inmediata y se terminó separando del cuerpo en esa misma sesión a un diputado, por un hecho de la gravedad como el que que nos toco vivir", insistió.En cuanto a cómo fue la secuencia del hecho vivido desde lo personal, Massa dijo que "en un momento se ve que le avisaron al diputado Ameri de la situación y me acercan el teléfono porque me quería hablar, y yo dije que no lo iba a atender 'que renuncie o que lo íbamos a expulsar'".Asimismo, Massa diferenció la realización de sesiones remotas con la conducta del diputado: "El sistema remoto no funciona ni deja de funcionar porque un imbécil hace lo que no debe en su casa o en la banca".Consultado sobre el planteo de la oposición a favor de las sesiones presenciales, respondió que "hay dos millones de personas trabajando de manera remota en el país" y que con este funcionamiento "se esta ahorrando mucho dinero, 288 millones de pesos lleva ahorrada la cámara que se esta donando al sistema sanitario argentino".