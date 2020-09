Marcha frente a la casa de Lorenzetti Nacionales 27 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A las 4 de la tarde de este sábado un grupo de autos con banderas argentinas avanzaban por la mano norte de bulevar Santa Fe al ritmo de las bocinas y tras llegar a la Plaza 25 de Mayo giraron hacia la izquierda por la calle interna hasta tomar bulevar Yrigoyen hacia el sur de la ciudad.

No eran más de 15 vehículos en ese tramo mientras los distraídos se preguntaban a que se debía la caravana teniendo en cuenta que no había convocatorias para banderazos en todo el país.

Un poco más tarde quedó claro el objetivo de los manifestantes: marchar frente a la vivienda del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, ubicada en el barrio residencial frente al Bosquecito Besaccia y a pocos metros del Aeródromo rafaelino.

De alguna manera, la manifestación fue un desprendimiento de la marcha de las antorchas que se llevó a cabo el miércoles frente a los Tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la independencia del Poder Judicial. En el Obelisco porteño apenas se autoconvocaron, ayer por la tarde, una decena de personas con las mismas consignas.

La decisión del Frente de Todos en el Senado que preside Cristina Kirchner, ratificada por el Presidente, a través de la cual se aprobó la remoción de los cargos para los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -miembros de la Cámara Federal porteña- y Germán Castelli -del Tribunal Oral N°7 de Comodoro Py-, impulsó la protesta. Los tres magistrados, que había sido trasladados por decreto durante la gestión del ex presidente, Mauricio Macri, abordan causas de corrupción vinculadas al kirchnerismo. El martes serán los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia quienes deberán expedirse sobre el tema.