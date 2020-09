Rubinstein considera inadmisible el actual aumento de contagios Nacionales 27 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA).- El ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein criticó ayer el cambio en el proceso de carga de datos sobre muertes por Covid-19 en la provincia de Buenos Aires y consideró que es "inadmisible" el aumento de casos registrado "después de siete meses de pandemia".

Rubinstein subrayó que días atrás había alertado "sobre el serio problema que traía el retraso en el reporte de muertes en la provincia de Buenos Aires para estimar proyecciones de la epidemia".

"Pero 3.523 muertos ahora ´contabilizados´ porque consolidaron la información con otras bases de datos...

¿después de 7 meses de pandemia? Inadmisible", agregó en una publicación que realizó en su cuenta de Twitter.

Además, en declaraciones radiales, el ex titular del área de Salud durante la gestión de Juntos por el Cambio consideró que el retraso en la carga de datos "pone un velo de dudas sobre el resto de los indicadores que se reportan diariamente".

"Después de casi siete meses donde estamos trabajando para recopilar, registrar y reportar los casos, esto es inadmisible", remarcó el ex funcionario.

Por otra parte, Rubinstein insistió en sus críticas por la cantidad de hisopados en el país y sostuvo que "cuanto más deficiente es la estrategia de testeo, aumenta muchísimo más el número de infectados".

"Es probable que tengamos un número de contagios reales entre ocho y diez veces mayor que los casos reportados", arriesgó el ex funcionario.