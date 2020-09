La compra de dólares para ahorro Nacionales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Un récord de casi cuatro millones de personas compraron dólares para ahorro en agosto, mes previo a la profundización del cepo cambiario, según datos informados ayer por el Banco Central.

El informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" difundido por la autoridad monetaria indicó que la compra promedio per cápita fue por u$s 193.

Así, en línea con lo sucedido durante meses anteriores, el monto se volvió a ubicar levemente por debajo del cupo mensual permitido de u$s 200.

De acuerdo con el sondeo, las "personas humanas" compraron de forma neta unos u$s 920 millones, de los cuales unos u$s 750 millones fueron para atesoramiento.

La cifra correspondiente a la demanda para ahorro fue levemente superior a la de julio, cuando los ahorristas habían adquirido u$s 740 millones netos.

El estudio señaló que los gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, equivalentes a u$s 137 millones, arrojaron una merma de 64% interanual ante el cierre de fronteras por la pandemia.

En cuanto a la cantidad de operadores, el BCRA precisó que "casi 4.000.000 de individuos compraron billetes, mientras que 95.000 vendieron".