Scaloni, sobre los rivales Deportes 26 de septiembre de 2020 Redacción Por SELECCIÓN

FOTO ARCHIVO LIONEL SCALONI

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró ayer que si sus jugadores creen que los partidos ante Ecuador y Bolivia serán fáciles "están equivocados" y expresó que el equipo "no es inferior a nadie".

"Francia salió campeón del mundo y le ganó a Perú por muy poco. Si mis jugadores piensan que somos potencia, que le vamos a ganar fácil a Ecuador y Bolivia, están equivocados", afirmó Scaloni en declaraciones al programa "La Oral Deportiva", que conduce Martín Liberman en Radio Rivadavia.

Incluso, el técnico de la albiceleste expresó que Argentina no es inferior "a nadie", pero agregó que tampoco puede afirmar que está para ganar el mundial.

"Creo hoy no somos inferiores a nadie, pero tampoco puedo decir que vamos a ganar el Mundial. Hemos jugado con Alemania, selecciones importantes y nos sentimos confiados. A partir de ahí, la línea es muy fina. Somos capaces de jugar de igual a igual con cualquiera", sentenció el santafesino al mando del equipo argentino.