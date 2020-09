JUEGAN HOY Deportes 26 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

ESPAÑA



FECHA 3



08.00 Alavés vs Getafe

11.00 Valencia vs Huesca

13.30 Elche vs Real Sociedad

16.00 Betis vs Real Madrid



ITALIA



FECHA 2



10.00 Torino vs Atalanta

13.00 Cagliari vs Lazio

13.00 Sampdoria vs Benevento

15.45 Inter vs Fiorentina



INGLATERRA



FECHA 3



08.30 Brighton vs Manchester United

11.00 Crystal Palace vs Everton

13.30 West Bromwich vs Chelsea

16.00 Burnley vs Southampton



FRANCIA



FECHA 5



12.00 St. Etienne vs Rennes

16.00 Marseille vs Metz



ALEMANIA



FECHA 2



10.30 Mainz vs Stuttgart

10.30 B. Leverkusen vs Leipzig

10.30 B. Monchengladbach vs U. Berlin

10.30 Arminia vs Koln

10.30 Augsburg vs Borussia Dortmund

13.30 Schalke vs Werder Bremen