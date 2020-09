Vuelve el fútbol, por ahora con amistosos Deportes 26 de septiembre de 2020 Redacción Por Este sábado Unión visita a Newell's, San Lorenzo recibe a Argentinos y Estudiantes a Arsenal. También se enfrentarán: Vélez vs Banfield y Gimnasia vs Huracán.

FOTO ARCHIVO EN ROSARIO. / El Unión de Azconzábal se presenta ante Newell's en el primer amistoso de preparación.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Cinco partidos amistosos se jugarán hoy tras la autorización de la AFA para llevarlos a cabo y en los mismos Newell´s recibirá a Unión, Gimnasia y Esgrima La Plata a Huracán, San Lorenzo a Argentinos, Estudiantes de La Plata a Arsenal y Vélez a Banfield.

El primero de los encuentros se disputará a las 10:00 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sport y en el elenco rosarino se dará el regreso de Ignacio Scocco.

El técnico Frank Kudelka aún no confirmó el equipo, pero Newell´s formaría con: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Manuel Guanini o Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Julián Fernández, Aníbal Moreno; Sebastián Palacios, Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez.

Por su lado, Unión informó que el jugador Lucas Esquivel dio positivo en coronavirus tras realizarse el hisopado PCR, presenta "síntomas leves" y realiza "el aislamiento correspondiente".

En tanto, los once que pondría el entrenador Juan Manuel Azconzábal serían: Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Claudio Corvalán, Kevin Zenón o Marco Borgnino; Javier Cabrera, Juan Ignacio Nardoni o Nery Leyes, Emanuel Cecchini, Ezequiel Cañete; Franco Troyansky y Fernando Márquez.

Tras disputarse este encuentro, a las 11:30 Gimnasia La Plata será local de Huracán en el otro partido que irá televisado por la citada señal deportiva de cable y se aguarda que el técnico Diego Maradona esté presente en el predio.

De no mediar inconvenientes, el equipo platense alinearía a:

Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel, Matías Melluso; Víctor Ayala, Harrinson Mancilla; Eric Ramírez, Matías Pérez García, Matías García; Lucas Barrios. .

Por el lado de Huracán, el entrenador Israel Damonte no dio indicios acerca del conjunto que jugará en La Plata mientras que en las últimas horas se confirmó que el jugador Walter Pérez, quien fue excarcelado después de 10 meses tras ser acusado de abuso sexual agravado por un hecho ocurrido en Córdoba a fin del año pasado, dio positivo en coronavirus y estará aislado.



OTROS TRES AMISTOSOS

El elenco de Boedo recibirá al equipo de La Paternal a las 9.30 y, si bien el técnico Mariano Soso decidió indultar a Ángel Romero tras apartarlo durante una semana del plantel profesional por la patada que derivó en la lesión de Andrés Herrera, el jugador paraguayo no estará en el once inicial.

Soso no tiene el conjunto definido, pero San Lorenzo iría con: Sebastián Torrico o Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Diego Rodríguez, Lucas Menossi; Julián Palacios, Ignacio Piatti; Jonathan Herrera y Franco Di Santo.

En tanto, el entrenador Diego Dabove colocaría en cancha a: Lucas Chaves; Matías Romero, Miguel Torrén, Matías Caruzzo, Elías Gómez; Gabriel Florentín, Franco Moyano, Iván Colman; Santiago Silva, Juan Román Pucheta y Gabriel Hauche.

También a las 9.30 Estudiantes de La Plata se medirá en el UNO a Arsenal y el técnico Leandro Desábato pondría a: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Nicolás Bazzana, Mauricio Guzmán, Nicolás Pasquini; Iván Gómez, Javier Mascherano, David Ayala, Lucas Rodríguez; Leandro Díaz y Ángel González.

Por el lado de Arsenal, los once que perfila Sergio Rondina serían: Maximiliano Gagliardo; Julián Navas, Fabio Pereyra, Mateo Carabajal, Emiliano Papa; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Nicolás Castro, Lucas Necul; Jhonatan Candia y Nicolás Miracco.

Finalmente, Vélez se medirá en el estadio José Amalfitani a Banfield a partir de las 9.30 y el técnico Mauricio Pellegrino ya no tendrá a Braian Cufré, quien emigró al Mallorca mientras que no dio a conocer el equipo.

En Banfield, la situación es similar ya que el entrenador Javier Sanguinetti tampoco dio indicios del probable elenco que disputará el amistoso en Liniers.