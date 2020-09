“Pienso y me cuesta dormir” Deportes 26 de septiembre de 2020 Por Martin Ferrero Maximiliano Bustamante se probará en la "Crema" desde el próximo lunes. El delantero de Brown de San Vicente sabe que se le viene una posibilidad única en su carrera: “Me tomó de sorpresa, espero poder aprovecharla al máximo”, indicó.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO BUSTAMANTE. / El delantero de Brown avanza ante la marca de sus rivales. FOTO ARCHIVO GOLEADOR. / Con 18 goles fue el máximo artillero de Brown en el 2019, aquí, con la Copa de Campeón Absoluto conseguida en el Soltermam.

Atlético de Rafaela sigue adelante con su preparación de cara a la Primera Nacional, torneo que aún no tiene fecha ni formato para jugar por los ascensos a la Liga Profesional. Mientras tanto, prueba.

Ya han pasado 23 días del retorno a los entrenamientos y con el avance de los días, también se fue pasando de ‘fase’, según lo establecido en el protocolo sanitario que exige AFA. En esta semana que se va los grupos ya fueron más amplios y los trabajos pudieron ser más específicos, en cuestiones tácticas y de fútbol. Desde el jueves los diferentes equipos han quedado habilitados para efectuar amistosos, que por el momento en Atlético no hay programado ninguno.

Con este panorama, y la posibilidad, según las últimas declaraciones del presidente de AFA, Claudio Tapia, se podría jugar oficialmente en noviembre. Falta, primero definiciones y luego tiempo. Es por esto que, y ante la difícil situación económica que atraviesa la ‘Crema’, que desde este lunes el entrenador comenzará a probar a algunos jugadores de cara a la conformación final del plantel.



Maximiliano Bustamante, delantero de Brown de San Vicente, es uno de ellos. En el Regional Amateur de este 2020 anotó solo un tanto, pero en 2019 fue el goleador de su equipo, con 18 gritos, y campeón Absoluto de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. En aquella final ante 9 de Julio anotó en los dos juegos, uno de cabeza en el 1-2 de ida y el otro de tiro libre en la victoria por 1-0 en el estadio Germán Soltermam.



LA OPINION dialogó con el cordobés nacido hace 23 años en San Francisco:

-¿Cómo se da esta posibilidad?

-La posibilidad no se realmente como se dio. Iván Juárez me llamó el lunes por la noche, me comentó que estaba esta posibilidad y la verdad que no pregunté mucho más, me puse muy contento al instante. Esperando que llegue el día para dar lo mejor”.

-¿Estabas buscando algo en otro club?

-No, para nada. Me tomó de sorpresa, estamos en una situación complicada en donde no sabíamos si íbamos a tener fútbol nosotros este año (el torneo Regional Amateur y Liga Rafaelina) y gracias a dios salió esta oportunidad y espero poder aprovecharla al máximo.

-Te toma de sorpresa, ¿Cómo lo venís asimilando?

-Estuve con mucha ansiedad los primeros días, pienso y me cuesta dormir, pero ahora ya tomándolo con algo más de calma, entrenando y preparándome para poder dejar todo y ojala dios quiera que todo me salga bien y me pueda quedar en el club.

-Jugás de delantero, también lo hiciste unos metros más atrás. ¿Dónde te sentís más cómodo?

-Soy delantero, no tengo problemas en la posición, en el centro de ataque donde me puedan utilizar; juegue de 9, de media punta, extremo por izquierda también. Manejo las dos piernas y eso es una buena virtud también.

-¿En qué clubes estuviste hasta el momento?

-Hice inferiores en Brown. En 2014 me había ido a Boca pero por cuestiones personales tomé la decisión de volverme, tuve dos o tres posibilidades más pero tuve malas decisiones. Jugué en Sportivo Belgrano donde tuve la posibilidad de integrar el plantel del Federal A pero no pude debutar. Y actualmente en Brown.

-¿Qué te dicen los compañeros de San Vicente? En el plantel hay varios ex Atlético…

-Los compañeros me felicitaron todos, me dicen que tengo que estar tranquilo y dar lo mejor de mí. Si, varios pasaron por Atlético y me dieron algunas recomendaciones, pero principalmente que tengo que estar tranquilo y hacer lo que hago acá.

-Imagino que hablaste con Iván (Juárez), con Maximiliano Barbero, también…

-Si. Iván me dijo que siempre confiaba en mí, es una gran persona y un gran profesional. Maxi también, se portó muy bien conmigo siempre, en todo sentido. Agradezco siempre la confianza que me dio, siempre confió en mí.