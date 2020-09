El Centro Empleados de Comercio festeja hoy su día Información General 26 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

JUAN ALBERTO BERCA. Secretario General.

Por Ley nacional Nº 26.541 sancionada en noviembre 2009 se le da carácter de feriado al 26 de septiembre de cada año en conmemoración al Día del Empleado de Comercio. En el año 2014 en la Provincia de Santa Fe se sanciona la Ley 13.441 (descanso dominical) en donde se establece que el día del empleado de comercio se concretará anualmente el miércoles de la última semana del mes de septiembre. Mediante ordenanza Nº 4706 el Concejo Municipal adhirió a esta Ley por lo tanto este año los mercantiles, en Rafaela, no trabajarán el próximo miércoles 30 de septiembre.



SITUACIÓN ACTUAL

Es difícil enmarcar la situación actual en el contexto general en el que vivimos. Venimos de una depreciación del sector en los últimos años en donde el empleado de comercio fue perdiendo poder adquisitivo y cuando teníamos que sentarnos en febrero a reconsiderar y cerrar la paritaria trunca del 2019, se declara la pandemia con aislamiento obligatorio. Nuestra preocupación fue la de hacer acuerdos para mantener lo puestos de trabajo como prioridad. Podemos afirmar que en nuestra zona no se han perdido masivamente. En estos momentos se están reuniendo la Federación con las Cámaras empresariales para acordar una mejora salarial. Sabemos que no va a ser fácil. Nosotros, todavía tenemos trabajadores que están cobrando el 75% de su sueldo neto por falta de actividad en distintos rubros. En nuestra actividad se dio una dualidad marcada, mientras los comercios de ventas de alimentos nunca dejaron de trabajar, otros (como electrodomésticos, ropa, calzado, etc) recién pudieron empezar a abrir mucho tiempo después. También hemos detectado que se incrementó mucho la venta on-line por lo que tendremos que trabajar en tratar de que se legisle con un marco regulatorio esta modalidad que crece. También se legisló en relación al teletrabajo que se puso en práctica en estos últimos meses. Es una forma de trabajar que se comenzó a utilizar por la falta de concurrencia a los lugares de trabajo producto del aislamiento obligatorio y no estaba regulada.

Se va a necesitar mucha sapiencia, buena voluntad, solidaridad y honestidad para salir de este momento pandémico y afrontar la situación económica que va a dejar.



COMISIÓN DIRECTIVA

Secretario General: Juan Alberto Berca; Secretario Adjunto: Juan Carlos Mosetto; Secretario de Organización y Asuntos Gremiales: Ester Beatriz Barco; Secretario de Finanzas: Jorge Antonio Chiosso; Secretario de Acción Social: Maria A. Mandrille; Secretario de Asuntos Administrativos: Monica Cront; Secretario de Capacitación, Cultura y Difusión: Mariela Carina Comini; Vocales suplentes: Horacio Calvo, Ricardo Monje; Betiana Lopez, Mariela Del Signore, Alicia Marchello, Juan Carlos Cavadini y Claudio Monges: Revisores de cuenta Titulares: Fabian Ortenzi, Analia Schreter y Carlos Kalbermatten; Revisores de cuenta Suplentes: Melisa Russo, Juan Schneller y Valeria Franco; Congresales FAECyS titulares: Juan Berca, Jorge Chiosso, Ester Barco, María Mandrille y Rudi Walter; Suplentes: Edel Rosa, Juan Mosetto y Ana Caglieri; Congresales CGT Titulares: Juan Berca y Maria Mandrille; Suplentes: Juan Mosetto y Estela Niehof.



FESTEJOS

Como este año no se puede hacer el festejo tradicional que veníamos realizando la Comisión Directiva resolvió sortear más de 50 órdenes de compras para que los ganadores puedan adquirir los productos que más necesiten.



SALUDO

La Comisión Directiva del Centro Empleados de Comercio de Rafaela saluda a todos los mercantiles, activos y jubilados, en este día y se compromete a seguir trabajando para engrandecer la institución fortaleciéndola y poder lograr el acompañamiento que corresponde a nuestros afiliados. Lo mismo se hará con nuestra obra social OSECAC y nuestra mutual MECAC.