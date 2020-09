Amsafe y Sadop aceptaron oferta salarial Locales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por Con el acuerdo entre los gremios docentes y la Provincia finaliza el conflicto salarial, al menos por este año.

FOTO ARCHIVO ADRIANA CANTERO. Durante la paritaria de esta semana.

Los gremios docentes de Amsafe y Sadop finalmente optaron por aceptar la oferta salarial que el miércoles formalizó el Gobierno provincial, lo que se traducirá en el fin de un conflicto que se agudizó desde principios de agosto hasta la semana pasada, con permanentes paros virtuales de 48 o 72 horas por semana.

Amsafe, que recibió a través de sus delegaciones departamentales los votos de los afiliados hasta este viernes al mediodía, llevó a cabo ayer por la tarde el Plenario Provincial en el que participaron las y los delegados seccionales de los 19 departamentos.

"Con la participación de más de 26.000 trabajadores y trabajadoras de la educación de toda la provincia de Santa Fe se aprobó por mayoría la propuesta emanada de la paritaria docente" informó el sindicato que lidera Sonia Alesso -también titular de CTERA a nivel nacional- aunque a diferencia de otras oportunidades sin dar detalles de la votación.

Más allá de una decisión que distiende la relación con el Ministerio de Educación, el gremio que nuclea a los docentes de las escuelas públicas santafesinas anticipó que continuará exigiendo una serie de puntos, entre ellos:

-La reapertura de la paritaria en la primera semana del mes de diciembre para blanquear las sumas no remunerativas y no bonificables.

-Mejorar la relación de los montos en las horas cátedra.

-Asignación económica por conectividad, con retroactividad al mes de marzo.

-Actualización de asignaciones familiares.

-Jornada completa: respetar la relación con respecto a otros cargos.

-Respetar el 82% para jubilados.

-Regularizar y adecuar la carga laboral al contexto, respetando el derecho a la desconexión.

Asimismo, Amsafe rechazó el veto del bono para docentes reemplazantes a través de un decreto firmado por el gobernador, Omar Perotti -se conoció ayer por la tarde- a la vez que exigió "la inmediata solución de la problemática".

Por su parte, la asamblea de delegadas y delegados del Sadop aprobó la oferta salarial del gobierno de la provincia dada a conocer en la última reunión paritaria con el 69% de los votos positivos. "El resultado es la aceptación de la propuesta con muchas salvedades. La oferta tiene puntos flacos los cuales no son pocos por lo que entendemos que hay una aceptación condicionada por el contexto", expresó el secretario General del gremio de docentes particulares de Santa Fe, Pedro Bayúgar. "Las trabajadoras y los trabajadores de la educación han dado claras muestras de dignidad en la lucha que llevamos adelante durante estos meses de año y que no finaliza hoy porque quedan temas pendientes de resolver, pero sabemos que fue esta lucha lo que llevó a contar con una nueva propuesta salarial discutida en la mesa paritaria la cual nunca debió ser clausurada. Lo conseguido, mucho o poco, es fruto de la lucha colectiva, comprometida y solidaria de las y los docentes en medio de una crisis de esta magnitud", finalizó el dirigente sindical.

Cabe recordar que el miércoles, el gobierno de la provincia ofertó a los docentes un aumento salarial que incluye desde el mes de agosto, que tiene como punto de partida una suma de 4 mil pesos para los cargos iniciales, y se incrementa según el escalafón y la antigüedad. El aumento será de 5 mil pesos en noviembre en tanto que llegará hasta los 11.500 pesos para los cargos superiores.

Desde la Provincia aclararon que se trata de montos no remunerativos, pero permanentes y computables a efectos jubilatorios, y aparte de lo que resulte del aporte nacional. Además, se ofrece una reconsideración en diciembre, que permitiría añadir una nueva suma. También se consignó que la mejora se trasladará al sector pasivo, con un piso del

80 por ciento.