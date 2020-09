El régimen "Tarifa Cero" benefició a 1.800 clubes Locales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por Caussi y Giaccone se reunieron con instituciones deportivas para abordar la implementación de la medida que estableció la provincia para que los clubes no paguen los servicios de luz y agua durante tres meses.

El interventor de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi y la secretaria de Deportes de Santa Fe, Claudia Giaccone, junto a sus respectivos equipos, mantuvieron una reunión con más de medio centenar de dirigentes de entidades deportivas de toda la provincia. El objetivo de la iniciativa fue informar acerca de la implementación de la “Tarifa Cero” de energía que el Gobierno de la Provincia estableció durante los meses de marzo, abril y mayo en beneficio de los clubes.

Caussi indicó que el período de los beneficios incluyó “a los clubes grandes usuarios, con el beneficio de pagar por potencia registrada y no contratada para los meses de marzo, abril y mayo y la Tarifa Cero, para los clubes con facturación bimestral, para la segunda cuota del bimestre 2, el bimestre 3 completo y la primera cuota del bimestre 4”.

En ese sentido, recordó que el beneficio en concepto de tarifa eléctrica otorgado por el Estado santafesino “ascendió a $ 18.500.000 y comprende a 1767 clubes con facturación bimestral y a 37 entidades deportivas que figuran como grandes usuarios”.

El titular de la EPE destacó la impronta del gobernador Perotti acerca de escuchar la demanda del territorio, en este caso de los clubes, para “encontrar los caminos necesarios para dar respuestas a los requerimientos de estos actores clave en la vida de las comunidades”.

Por su parte, Claudia Giaccone expresó: “Es importantísimo que esta decisión de que los clubes no paguen los servicios de luz y agua, durante los 3 meses de cierre, llegué a todas las instituciones deportivas. Los fondos están disponibles y vamos a seguir apoyando a los clubes para que ninguno quede sin este beneficio, que es necesario para la función que cumplen en nuestra sociedad cada uno de ellos”.

Es importante resaltar que la EPE no está realizando cortes en los servicios y tampoco los hará, y que las instituciones que no están recibiendo este beneficio deberán vehiculizar sus datos y reclamos a través de la Federación Provincial de Clubes y la Secretaría de Deportes, para que de esta manera sean trasladadas y resueltas por la empresa provincial.

El encuentro, realizado de manera virtual, tuvo la participación del presidente de la Federación Santafesina de Clubes, Néstor Bianchi, como interlocutor de todas las instituciones deportivas participantes y de Santa Fe.