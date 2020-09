Piden eximir de impuestos a concesionario de peaje Locales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por El Senado aprobó un proyecto mediante el cual se solicita gestionar la exención de impuestos nacionales, entre ellos el IVA, a la Unidad Ejecutora N° 9 que cobra peaje en las rutas provinciales 6 y 70.

FOTO ARCHIVO ALCIDES CALVO. Promueve la eximición para reducir los costos de la tarifa que pagan los usuarios.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de comunicación presentado por Alcides Calvo (PJ-Castellanos) y Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), por medio del cual solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, interceda ante los legisladores nacionales para que se exima a la ‘Unidad Ejecutora N° 9 - Rutas Provinciales N° 6 y N° 70’ del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias, respectivamente.

“Se justifica plenamente la necesidad de lograr la exención de dichos impuestos nacionales que generan un alto costo que se traslada a los usuarios” subrayó Calvo al argumentar la iniciativa. Cabe destacar que, al momento de efectuar la constitución de la Unidad Ejecutora Nº 9, puntualmente en la redacción de su estatuto y del contrato de concesión se pudieron haber afirmado las condiciones o cláusulas esenciales que permitieran considerarlo como un sujeto exento de IVA y de Impuesto a las Ganancias, con un modo de redacción o mención de algunos aspectos y principios tributarios que hubieran permitido eliminar las dudas respecto a la aplicabilidad de las exenciones citadas.

Calvo aclaró que “las restantes unidades ejecutoras de la provincia de Santa Fe no tributan IVA ni impuesto a las Ganancias, pero no porque tuvieran una exención vigente emitida por AFIP sino por la vigencia de acciones de amparo interpuestas ante la Justicia Ordinaria”.

“Resulta importante destacar que las Unidades Ejecutoras sostienen su funcionamiento en base a la percepción de tarifas de peajes y subsidios recibidos del Gobierno Provincial. En el caso de la Unidad Ejecutora del Corredor Vial Nº 9 estos ingresos se ven reducidos considerablemente por el porcentaje de IVA incluido en la citada tarifa que deben ser depositados mensualmente a la AFIP y que obviamente podrían ser aplicados a las tareas y funciones para las cuales la Unidad Ejecutora fue creada, en beneficio fundamentalmente de todos los usuarios de las rutas que la integran", subrayó Calvo. "El mismo razonamiento se impone con el Impuesto a las Ganancias, que en estos últimos años la unidad ejecutora ha debido tributar. Sin embargo, es un servicio que debe brindar el Estado ya sea provincial o nacional por ende no se debería abonar el tributo. Por ello, resulta necesario que diputados y senadores nacionales puedan corregir la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias y la Ley 27.467 del Impuesto al Valor Agregado (IVA)", agregó.

Finalmente el senador por el departamento Castellanos expresó su “satisfacción por el acompañamiento de sus pares al proyecto y espera que, mediante la intervención de los legisladores nacionales, la Unidad Ejecutora pueda gozar del beneficio solicitado”.

La Unidad Ejecutora N° 9, que tiene su sede administrativa en la localidad de Humboldt, está integrada por municipios y comunas que se ubican a la vera o son atravesados por las rutas 6 y 70, entre ellos Esperanza y Rafaela.