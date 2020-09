Nuevo récord de 42 casos en Rafaela impulsa una nueva restricción horaria Locales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por En los últimos 40 días, la ciudad registró un total de 459 casos del total de 480 que acumula desde el inicio de la pandema de coronavirus, en marzo. Este viernes se informó la cifra más alta para una jornada con 42 contagios. Por eso desde el Municipio anticiparon a autoridades del sector comercial que el lunes se restringen los horarios de atención en busca de reducir la circulación de personas.

La curva de contagios aumenta su velocidad en Rafaela, marcando ayer un nuevo record al reportarse 42 nuevos contagios, que elevan el acumulado a 480 desde que se confirmó la llegada del virus a la ciudad, el 21 de marzo pasado. Ante este escenario, la Municipalidad de Rafaela confirmó ayer al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región que a partir del lunes y por un lapso de 14 días retrocederá con los horarios de atención autorizados para los distintos rubros, según admitieron a este Diario diversas fuentes confirmadas. Es que ayer por la mañana ganó terreno el rumor de que la ciudad retrocedería de fase, aunque a esta altura no está claro el alcance de las medidas que podrían adoptarse y si se llegara a prohibir la circulación de personas después de las 20 horas, tal como dispuso el Gobierno provincial para los pueblos y ciudades de los departamentos más golpeados por el coronavirus, que incluye las ciudades de Santa Fe y Rosario entre otras.

Los datos son contundentes según el gráfico que acompaña este artículo que muestra la evolución de la curva a partir del 17 de agosto último, cuando se produjo el primer caso luego de una pausa de 117 días sin que se reporten contagios. Así, en los últimos 40 días, la ciudad registró 459 infectados que deja por el piso lo que había sucedido en una primera etapa, entre el 21 de marzo y el 21 de abril cuando se habían notificado 21 contagiados.

La responsable de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, Dra. Sandra Cappello, confirmó anoche 42 nuevos casos y que se dieron 28 de alta, lo que deja en 220 la cantidad de personas que cursan la enfermedad. Además, destacó que actualmente 602 rafaelinos permanecen aislados y que hay 253 recuperados, completando el marco estadístico con siete fallecidos.

Con el gráfico de barras se "advierte como fueron aumentando los casos en la ciudad desde el 17 de agosto y que además permite observar que el índice de positividad es prácticamente del 50 por ciento". "Como vemos que la curva se mantiene en ascenso, recomendamos nuevamente las medidas sanitarias indispensables, como mantener la distancia social, usar barbijo y lavarse las manos, en tanto que los casos positivos deben permanecer en aislamiento".

Finalmente, Cappello explicó que en la unidad de terapia intensiva del Hospital "Dr. Jaime Ferré" se encuentran internados 9 pacientes, 7 de los cuales reciben asistencia mecánica respiratoria, mientras que en la sala general hay otros 22 internados con Covid y 2 sospechosos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Myriam Villafañe, señaló que llegó el día en que se utilizó por primera vez el Centro de Aislamiento montado en un sector del Club 9 de Julio, donde fueron derivados cinco personas con Covid que no cuentan con la posibilidad de aislarse en sus viviendas. También explicó que en el Centro de Preaislamiento de calle Belgrano al 400 "hay una rotación constante de personas y en estos momentos tenemos 13 alojadas".

Villafañe destacó que el camión del Programa DetectAr se instalará hoy de 9 a 15 frente a la Municipalidad de Rafaela. En los consultorios del vehículo se hisoparon 50 personas el jueves en el barrio 2 de Abril y 97 vecinos en el día de ayer, en el barrio Martín Fierro. Además, detalló que la carpa de autohisopados instalada en el Hospital efectuó 75 hisopados entre jueves y viernes.

Respecto a las medidas que el Municipio tiene en estudio para achicar el horario de trabajo del comercio y con eso reducir la circulación de personas, los locales gastronómicos (bares y restaurantes) cerrarían desde el lunes a las 0 horas, los supermercados retroceden de 20 a 19 hs, el delivery se limita hasta las 00 y los negocios de cercanía seguirían hasta las 22. Este nuevo esquema de horarios en principio sería por 14 días.

De todos modos, desde ámbitos empresarios locales no están convencidos de la nueva restricción horaria para los supermercados y los locales gastronómicos. Argumentan que en Rosario, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno provincial que afectaron a un conjunto de actividades comerciales con el objetivo de reducir la circulación de personas, no se ha reflejado en una disminución de los contagios.