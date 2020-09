El camión del programa DetectAR hoy realiza hisopados frente al Municipio Locales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por Estará atendiendo por orden de llegada en el horario de 9 a 15. La Secretaria de Desarrollo Humano destacó que la presencia del equipo de nación en Rafaela “es muy positiva e importante porque nos permite llegar a una mayor población y poder detectar rápidamente si las personas son positivas o no”.

FOTO PRENSA MUNICIPAL EN LA PLAZA DEL MARTIN FIERRO. El camión y su posta contigua atendieron a los vecinos de los barrios Martín Fierro y Güemes.

El programa DetectAR del Gobierno nacional se encuentra desde el jueves en Rafaela para realizar testeos en algunos barrios con el objetivo de identificar a enfermos de Covid-19 y reforzar el trabajo que se realiza con equipos locales. El jueves, el camión se ubicó en el barrio 2 de Abril donde se realizaron 50 hisopados luego de que los equipos territoriales hicieran una visita casa por casa para efectuar un control sanitario. En tanto que el vehículo equipado con amplios consultorios se trasladó ayer a la plaza del Martín Fierro, desde las 9 hasta las 15, para continuar con la labor donde efectuaron 97 hisopados.

“Estuvimos con personal de las áreas social y de salud recorriendo casa por casa para buscar a la gente. El equipo de triage que es un sistema de selección y clasificación de pacientes, evaluó si las personas estaban en condiciones de ser hisopadas”, relató la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Myriam Villafañe.

“Contar con este programa en la ciudad significa haber recibido un apoyo nacional que fue gestionado por el gobernador Omar Perotti. A través de este trabajo en el territorio se puede tener una información más rápida y exacta de la real situación sanitaria de la ciudad”, remarcó la funcionaria.

También dijo que “el operativo se desarrolló con personal del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud de la Provincia y los equipos municipales. Esto es muy positivo e importante porque nos permite llegar a una mayor población y poder detectar rápidamente si las personas son positivas o no”. Ambos días “se acercaron muchos vecinos y vecinas con síntomas. Los que tenían dudas, pudieron asesorarse con el equipo de triage para determinar si tenían que hisoparse ya que no todos reúnen los criterios para realizar el estudio”.



SÁBADO

Este sábado, en el horario de 9 a 15, frente al edificio municipal, las personas se podrán acercar para realizarse el test. Se atenderá por orden de llegada y el equipo evaluará a cada uno para determinar quiénes necesitan ser hisopados. Pueden acercarse quienes presenten, al menos, dos síntomas de los indicados y no hayan sido contacto estrecho de un caso de Covid-19.

Es importante aclarar que si la persona tiene indicación de aislamiento por ser contacto estrecho de un caso positivo, no puede salir de su hogar.

La llegada a la ciudad del operativo DetectAr se relaciona al aumento sostenido de contagios que se registra a partir del 17 de agosto pasado, cuando tras una pausa de 117 días, el coronavirus volvió con mayor fuerza. La estrategia en este caso se basa en salir a testear sin esperar que las personas se comuniquen con el 107 o vaya a la carpa del autohisopado que funciona frente al Hospital Dr. Jaime Ferré, en la que el jueves se realizaron 35 hisopados y ayer otros 40.