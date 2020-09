Fernández descartó un posible "corralito" Nacionales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por ACTIVIDAD EN LA RESIDENCIA DE OLIVOS

FOTO NA FERNANDEZ. Encabezó ayer el lanzamiento del programa Acompañar.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró que "no hay nada" sobre la implementación de un corralito financiero para evitar la salida de dólares del sistema y consideró que "éste no es momento para especular".

"No creo en el corralito ni en el cepo", indicó el jefe de Estado, frente a la incertidumbre generada en los últimos días por la imposibilidad de comprar dólares a través de las entidades financieras y la fuerte suba de la divisa tras las medidas aplicadas por el Banco Central.

"A mí no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, lo heredamos", explicó el mandatario en declaraciones, aunque no dio pistas sobre la posibilidad de levantarlo.

Consultado sobre la eventual aplicación de un corralito bancario que impida el retiro de depósitos en dólares, Fernández fue tajante: "No hay nada de eso".

El Presidente reiteró sus críticas a la gestión anterior de Mauricio Macri y señaló que tras las elecciones PASO del año pasado empezó un "dispendio de reservas" por las que se fugaron alrededor de 23.000 millones de dólares, según estimó.

Agregó que Macri dejó "10.000 millones de dólares en el Banco Central para hacer frente a todo lo que venía y también nos dejó en default y con una deuda enorme con el FMI".

"Hicimos frente a todo. Le pagamos a organismos internacionales, logramos un acuerdo con acreedores, pero nos agarró la pandemia y la economía se deprimió como en todo el mundo", reconoció.

Dijo que en los últimos meses por esta crítica situación "la acumulación de dólares fue virtualmente nula" y añadió que "tenemos que entender que este no es momento para especular".

"Entiendo a aquel que cobra unos pocos pesos, compra dólares y quiere sacar una ventaja, llamarlo especulador suena mal", subrayó el Presidente.



ATACO A LA CSJ

Fernández expresó su "preocupación" porque el Poder Judicial no implementó todavía la "Ley Micaela" sobre capacitación obligatoria en materia de género para el Estado y cuestionó a la Corte Suprema de Justicia, al presentar en la Residencia de Olivos el Programa Acompañar.

"Veo con preocupación que dos de los tres poderes avanzaron en implementar la ley", subrayó Fernández en referencia a la demora por parte de la Justicia.

El jefe de Estado señaló que le pidió "al presidente de la Corte (Carlos Rosenkrantz) que se ocupe de tratar el tema y lamentablemente" recibió "silencio", al tiempo que sostuvo que "es importante" que el Poder Judicial "entienda el problema, porque ellos van a juzgar a los victimarios".

"Y si no entienden la dimensión de esto y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema", afirmó el mandatario en su crítica por la falta de implementación de la ley que establece la capacitación en materia de género para los funcionarios públicos de los tres poderes.

Fernández se expresó así en la presentación del Programa Acompañar, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a su par de Interior, Eduardo de Pedro y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

El programa apunta a brindarle asistencia a las personas que se encuentren en riesgo por violencia de género con una ayuda equivalente al salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses consecutivos, concretando una inversión de casi 4.500 millones de pesos.