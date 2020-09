Suspendieron licitación de deuda Nacionales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Ministerio de Economía suspendió ayer la licitación de bonos en dólares y, si bien no hubo una explicación oficial, se habría tenido en cuenta el alza del riesgo país para adoptar esa medida.

El objetivo de la licitación era recaudar alrededor de u$s 1.500 millones para pagos de vencimiento.

Economía tenía previsto realizar tres licitaciones de u$s 500 millones cada una, para emitir nuevos bonos ley local y reunir en total 1.500 millones de dólares.

La primera licitación debía hacerse ayer pero la operación quedó suspendida sin fecha, mientras las otras dos estaban previstas para el 7 de agosto -suspendida porque aún no se había concretado el canje de deuda- y el 27 de noviembre.

Fuentes del mercado financiero coincidieron en que la colocación de deuda se suspendió por las altas tasas de interés existentes, que se encuentran entre 13% y 15%.

El Gobierno esperaba que tras el canje de deuda las tasas se ubicaran por debajo del 10%, pero ocurrió lo contrario y el riesgo país se disparó por las últimas decisiones del Banco Central que restringieron aún más el acceso al dólar.