Firmaron dictamen del proyecto en Diputados Nacionales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS

FOTO ARCHIVO CARLOS HELLER. Uno de los impulsores del proyecto.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El bloque del Frente de Todos firmó ayer en la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de "Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas", tras confirmar varios cambios sobre la redacción original, con lo que esperan recaudar 307.000 millones de pesos.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza Carlos Heller hizo un repaso sobre las modificaciones que se le hicieron al proyecto, entre ellas que no se gravarán las tenencias de personas no residentes, además de emitir un dictamen de mayoría y uno de minoría, por el rechazo, impulsado por la oposición.

Durante la reunión por videoconferencia, Heller indicó que la "estimación del impacto recaudatorio" que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso convalida el informe elaborado por la AFIP y el ingreso probable será de unos 307.000 millones de pesos, equivalente al 1,1% del Producto Bruto.

Entre los cambios que se le hicieron al proyecto, que alcanzaría a las fortunas superiores a los 200 millones de pesos, se encuentra también la fecha que se tomará para la aplicación del cálculo del aporte, que se había fijado para el 31 de diciembre del año pasado y finalmente quedó "a partir de la promulgación de la ley".

Por otra parte, Heller indicó que se decidió "descartar el tema de los no residentes, circunscribiendo solamente a los residentes" y también se dejó de lado "la posibilidad de que las empresas multinacionales que actúan en el país pagaran por las personas supuestamente dueñas que en algún lugar de la tierra están".

De acuerdo con el informe elaborado por la AFIP, que fue consignado por los diputados oficialistas durante la reunión, el universo potencial de contribuyentes ascendería a 9.298 personas.

El cálculo surge de las 7.438 personas que ya declararon bienes por más de 200 millones en el ejercicio fiscal 2019, más la estimación de otras 1.860 que todavía no actualizaron sus patrimonios informados en años anteriores, según el informe.

Entre los críticos del proyecto estuvo el diputado Luis Pastori, de Juntos por el Cambio, quien sostuvo que "deberían corregir los 200 millones de pesos de base" debido a la devaluación por efecto del incremento del dólar de las últimas semanas.

Pastori consideró que "el impuesto no es el camino para atender los desajustes económicos generados por la pandemia" y sostuvo que "hay que ir por otro lado, por combatir la evasión fiscal que se ampara en paraísos fiscales y otras estructuras, perseguir a los grandes evasores que no están tributando un solo peso en la Argentina".

Pese a las diferencias entre las dos principales bancadas, los diputados de Juntos por el Cambio valoraron las modificaciones hechas por el proyecto, como fue el caso de Luciano Laspina y José Cano, quien destacó que "varias cuestiones que se discutieron fueron tomadas" en el dictamen de mayoría.

Sobre el cierre, José Luis Gioja (Frente de Todos) calificó como "una maravilla" el informe elaborado por la AFIP sobre el proyecto y puso de relieve que el aporte "primero era para 15.000 personas, después, cuando se buscaron más datos, se dijo entre 12.000 y 15.000" y finalmente serán 9.298.

Con el dictamen, el proyecto quedó listo para ser sometido a votación, pero la fecha de la sesión todavía es incierta, según deslizó Heller sobre el final de la reunión, dado que la semana próxima están previstas reuniones para tratar el Presupuesto 2021.

Además, la bancada de Juntos por el Cambio reclamó que para el tratamiento de este proyecto se realizara una sesión presencial, en un lugar que permita garantizar la distancia social por la pandemia, pero la decisión estará a cargo de Sergio Massa, en su carácter de presidente de la Cámara.