Autorización oficial a equipos de la LNB Deportes 25 de septiembre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO MARCOS SAGLIETTI./ Viene realizando entrenamientos en Libertad.

Los equipos que participan de la Liga Nacional de Básquetbol podrán retornar a los entrenamientos cumpliendo con los correspondientes protocolos luego que el Gobierno nacional exceptuó del cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que rige por la pandemia de coronavirus a las personas involucradas en la actividad. La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y, de esta manera, los deportistas pertenecientes a los equipos que participan en la Liga de cada una de las provincias argentinas cuentan con la autorización para retomar sus actividades.

Además, quedan exceptuados del ASPO los clubes y gimnasios donde realicen su entrenamiento deportivo personas vinculadas a la Liga Nacional y la medida hace especial hincapié en respetar el distanciamiento, en establecer turnos de entrenamiento y en las responsabilidades de las entidades deportivas, que deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado (enfatiza el no uso del transporte público urbano) establecidas para preservar la salud de los deportistas así como de sus equipos de trabajo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Fabián Borro, expresó en declaraciones radiales: "Estoy contento, la vuelta a los entrenamientos es un primer paso muy importante. Poder de alguna manera intentar un camino a una nueva normalidad es bueno, trabajamos mucho y estamos satisfechos, todos los sectores del básquet pugnamos por la misma causa y eso da gusto".



LIBERTAD Y SU TRABAJO

En el caso de Libertad de Sunchales, Marcos Saglietti, Alejandro Alloatti y un grupo de jugadores U19 y U23 se entrenan bajo las órdenes del asistente Sebastián Porta, pero lo hacen a través de un protocolo que no permite pasarse la pelota y mucho menos tener contacto físico, publicó Basquetplus.com. Es, en esencia, una puesta a punto desde lo físico. Tres fichas mayores y Sebastián Saborido, entrenador del club santafesino, aún no están en Sunchales.