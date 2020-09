Alex Luna en el zoom de la Sub17 argentina, encuentro del cual participó Luka Romero Deportes 25 de septiembre de 2020 Redacción Por El cuerpo técnico de la selección juvenil que encabeza Pablo Aimar se reunió de manera virtual con un grupo de jugadores que son evaluados para conformar el seleccionado. “Ojala pueda hacer todo bien para formar parte de ese grupo”, señaló el jugador de la Crema.

Ver galería 1 / 2 - FOTO WEB ENCUENTRO VIRTUAL. / Alex Luna participó del zoom de la Sub 17 que encabeza Pablo Aimar. FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA ENTRENA. / El juvenil Luna en el predio del Autódromo.

Alex Luna, joven promesa de Atlético de Rafaela, formó parte de una reunión virtual de la Selección Argentina Sub 17, organizada por el coordinador Bernardo Romero y Pablo Aimar, entrenador de dicha división.



“Hablamos de los objetivos que tenemos de ahora en adelante, el año que viene, que es prepararse de la mejor manera para el Sudamericano de marzo y el Mundial de noviembre”, le contó a La Opinión la promesa de la ‘Crema’, Luna, quien luego agregó: “Ojalá dios quiera podamos clasificar, y que pueda estar en la convocatoria, la voy a pelear para poder estar ahí”.



Del encuentro también participó Luka Romero, el crack argentino que juega en Mallorca. Sabido es que tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Federación Mexicana de Fútbol Asociación pretenden a Luka (hijo de Diego Romero, quién jugara en la Crema) en sus filas. Sin embargo, también se sabe que tanto él como su familia quieren que llegue a jugar en la selección mayor de nuestro país. Ya vistió la albiceleste en el Sudamericano Sub15.



Sin dudas que su presencia en dicho zoom dispuesto por el cuerpo técnico de la Selección argentina con los potenciales convocados para el Sub 17 reafirman las expectativas de su presencia.



Según indicó AFA en su sitio oficial, con el objetivo fijado en el calendario de 2021, que marca la del 31 de marzo como la jornada de inicio del Sudamericano Sub 17 que se jugará en Ecuador, el equipo técnico liderado por Romeo, Coordinador, y Aimar como entrenador de la categoría, realizó un encuentro virtual para fortalecer el sentido de pertenencia de los jugadores en consideración para el proceso que se viene.



De cuándo comenzarán las prácticas en Ezeiza, aún no sabe, todo dependerá del avance de la pandemia de coronavirus en el país. Y al respecto Luna indicó: “Hablamos más que nada cómo va a ser la preparación, que tenemos que seguir esperando para volver a los entrenamientos en el predio de AFA”.



El juvenil de Atlético fue promovido al plantel superior y desde la vuelta a las prácticas, con vistas a la próxima Primera Nacional, trabaja bajo las órdenes de Walter Otta. Objetivos por demás de claros para el rafaelino de 16 años. “Ojalá pueda hacer todo bien para formar parte de ese grupo y estar en el Sudamericano, lograr la clasificación al Mundial y obviamente que poder jugarlo. Y con Atlético la voy llevando muy bien, entrenando duro, y esperemos que pronto se pueda definir lo del comienzo del torneo y se me pueda dar mi debut que me va a servir muchísimo”.



En lo que respecta al encuentro virtual, desde AFA explicaron: Como de costumbre, la ilusión por volver a la actividad fue expuesta durante la hora de charla, y toda la camada 2004 se mostró proactiva al trabajo físico y técnico dispuesto por los clubes para ponderar que la pérdida de ritmo se sienta en la menor medida posible. Asimismo, se trataron conceptos tácticos referidos a la identidad de nuestra Selección Argentina y se hizo hincapié en los valores tan conocidos y respetados por nuestros futbolistas.



Además de Alex y Luka, los otros juveniles que participaron de la charla fueron Santiago Torres (San Lorenzo), Federico Gómez Gerth (Tigre), Francisco Gómez (Racing), Lautaro Garbarino (Boca), Federico Montiel (Estudiantes), Tomás Kummer (Talleres), Thomas Fretes (Corinthians), Thiago Simoni (Boca), Federico Sosa (Newell's), Leandro Quiroz (Colón), Giovanni Ferraiana (Boca), Leandro Giménez (Huracán), Tobías Rubio (Racing), Di Luciano (Banfield), Agustín Giay (San Lorenzo), Maximiliano González (Lanús), Valentín Barco (Boca), Julio Soler (Lanús), Román Vega (Argentinos Juniors), Fernando Álvarez (Argentinos Juniors), Tomás Porra (San Lorenzo), Axel Ojeda (Racing), Mateo Seoane (Vélez), Ignacio Tapia (Belgrano), Axel Encinas (River), Agustín Rodríguez (Lanús), Tomás Castaño (Racing), Juan Gauto (Huracán), Mateo Sanabria (Lanús), Alexis Araujo (River), Sergio Frutos (Talleres), Rodrigo Giménez (Arsenal), Santiago Castro (Vélez), Tomás Nasif (River), Misael Jaime (Newell's), Lucas Román (Ferro) y Julián Fernández (Vélez).