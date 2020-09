La labor del farmacéutico cobró relevancia en medio de la pandemia Información General 25 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO J BARRERA// LEANDRO LEIGGENER// Analizó el rol del Círculo de Farmacéuticos, institución que preside. FARMACÉUTICOS// Leiggener expresó un reconocimiento a todos los farmacéuticos.

Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, organizado por la Federación Internacional Farmacéutica. En medio de este contexto atravesado por la pandemia, desde FIP se ha elegido el lema “Transformando la salud global” con el que se quiere destacar todo lo que conlleva la Profesión Farmacéutica para contribuir de manera integral a la mejora de la salud, a través del acceso a medicamentos seguros, eficaces, de calidad y asequibles, pero también de los servicios asistenciales farmacéuticos.

Con su labor en todos los ámbitos de actuación los farmacéuticos contribuyen a transformar la salud de la sociedad en su conjunto, tanto en lo que se refiere al medicamento, como a la salud en general mediante la educación sanitaria, la investigación o la docencia, entre otros.

En este 2020, de manera especial la Federación Internacional Farmacéutica decidió destacar la importante labor de la profesión farmacéutica durante la pandemia tanto para detener su propagación como para garantizar siempre el acceso a los medicamentos.

El presidente del Círculo de Farmacéuticos de Rafaela, Leonardo Leiggener, analizó el rol de la institución que preside y señaló que “está integrada por todas las farmacias privadas que corresponden a Rafaela y a localidades del departamento castellanos, allí es donde interviene principalmente el Círculo; nos ocupamos de los convenios más bien chicos con respecto a obras sociales, que no están concentradas en el Colegio, para poder llegar a algunos afiliados que por ser obra sociales chicas o locales no tienen la llegada a nivel provincial, entonces nosotros lo abarcamos”.

Al referirse al rol que tienen en estos momentos los profesionales farmacéuticos, contó: “como servicio esencial que somos, siempre hemos estado en plena disposición ante esta pandemia que tuvo mayor impacto en marzo. Igualmente antes, en nuestra zona, nos vimos muy afectados por el dengue y que es un tema del que quizás no se habló tanto, pero ha estado complicado en relación a insumos, principalmente de repelente. Después vino la pandemia y se vio reflejada mucho más nuestra labor, estando en plena predisposición para poder colaborar con nuestros pacientes dado que la situación hizo que todo se complicara”, precisó Leiggener.

El farmacéutico manifestó que en un primer momento hubo problemas para conseguir guantes, barbijos, alcohol. Fueron los tres elementos que llegaron a escasear en un principio, después se fue normalizando más allá de que hubo modificación en los costos. No del alcohol que se mantuvo y ahora incluso está regularizado.

“Nosotros siempre focalizamos en la importancia de la educación hacia el paciente, llevándoles las medidas correspondientes más allá de que nos tuvimos que reinventar en el trabajo, aplicando protocolos que hasta generan al día de hoy un impacto al entrar a una farmacia, sobre todo en nuestra zona, en donde no está ese contacto directo entre el paciente y el farmacéutico. Siempre intentamos transmitir la tranquilidad que hace a que la persona aprenda y no genere el caos y se descuiden las medidas que son adecuadas para este momento”, relató el presidente del Círculo de Farmacéuticos de Rafaela.



ABASTECIMIENTO

DE INSUMOS

Leiggener explicó que “hemos recibido insumos como corresponde por parte del Colegio de farmacéuticos y desde el Círculo hemos hecho llegar en los primeros momentos cuando escaseaban, barbijos para la protección de nuestros colegas y del personal que trabaja en cada una de las farmacias. Además desde el Colegio se han recibido protectores faciales para poder tener el cuidado correspondiente”.

El profesional dijo que actualmente la situación de insumos se ha estabilizado en un contexto sumamente dinámico como consecuencia de la pandemia.

“La intención siempre es brindar el mejor servicio a la comunidad, que eso es lo que nos caracteriza como Círculo, garantizándoles los medicamentos los 365 días del año y las 24 horas. Este es nuestro puntal para seguir desarrollándonos y estar en contacto con nuestros pacientes, que son a quienes nos debemos, como profesionales que somos”, indicó.



RELACIÓN CON

EN PAMI

Acerca de cómo está hoy la relación de las farmacias con PAMI, Leiggener dijo que vienen con el mismo contrato que vence el 31 de octubre y “pretendemos seguir trabajando y seguir demostrando a esta nueva gestión que esto se justifica, que está muy bien planteado y tiene muchos beneficios para el afiliado. Esperemos que se convenzan que este contrato tal cuál está, está muy bien, más allá de que siempre hay ajustes para hacer. Fue importante en esta pandemia la digitalización de las recetas para que el paciente ya no tenga que concurrir al médico para lo que es la medicación crónica, lo cual facilita muchísimo el acceso, sobre todo de los afiliados a PAMI que son los adultos de la tercera edad”.



TRABAJO ARTICULADO

POR FEFARA

Leonardo Leiggener resaltó “el trabajo desarrollado tanto a nivel nacional como provincial por el ente madre que es la Federación Farmacéutica y por el Colegio de Farmacéuticos que siempre han acompañado al Círculo y estuvieron a la altura de las circunstancias, respaldando a cada uno de los colegas en sus diferentes demandas, ya que cada farmacia tiene una realidad particular. La idea siempre fue preservar el continuo desarrollo de la actividad profesional, viendo al paciente como prioridad”.