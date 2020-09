Argentinos nominados a los Emmy internacionales Información General 25 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En las últimas horas se dieron a conocer las ternas y los respectivos nominados para los Premios Emmy Internacional con gratas precias de Argentina. Se trata de una de las ceremonias más prestigiosas a nivel mundial que se creó en 1973 para premiar a la industria televisiva en cada punto del globo terráqueo, salvo la estadounidense, que tiene su propio galardón Emmy. Se lleva adelante en Nueva York cada noviembre y este año, pese a la pandemia, no será la excepción.

Desde la organización contaron que el día elegido es el 23 y que aun no está definida la modalidad. Por un lado, se sostiene que se desarrollará siguiendo los protocolos necesarios para que no se produzcan contagios de coronavirus. Comentaron que están en todos los detalles para que los artistas que lleguen estén a resguardo. Sin embargo, existe la posibilidad de que se desarrolle virtualmente, como ocurrió días atrás, cuando se entregaron las estatuillas a la televisión norteamericana.

Una de las nominadas es Pequeña Victoria, la tira que se emitió por Telefe y que fue protagonizada por Inés Estévez, Julieta Díaz, Natalie Pérez, Mariana Genesio Peña, Facundo Arana y Luciano Castro. Se trató de una de las tiras más comentadas del año pasado por el foco que se le brindó, por hablar de un tema que en su momento fue tabú, como es la subrogación de vientre, pero que ya va dejando de lado ese lugar. Hoy, con mucho más medios e información, ya no se mira de reojo. El producto competirá en el ítem Mejor telenovela con Òrfãos da terra, una producción brasileña, publico´Teleshow.

Uno de los trabajos realizados por StoryLab, la productora de Nacho Viale también tendrá un lugar preponderante. A raíz de esto, el nieto de Mirtha Legrand agradeció en las redes sociales y se mostró feliz por el reconocimiento a su trabajo. En medio de la recuperación, luego del accidente vial producido por un auto que se le cruzó mientras iba en su moto, esto le llega como un mimo para el alma. En este caso, fue nominado el producto Mil manos por Argentina, se trata de un reality que competirá en el rubro mejor ficción de duración corta. En el relato se hace una recorrida por el país con Gino Tubaro, un joven inventor que reparte prótesis 3D creadas por él.

Por otro lado, La Voz Argentina también será parte del evento aportado su granito de arena y buscando consagrarse en el rubro Entretenimiento. El programa que fue conducido por Marley también fue trasmitido por el canal de las pelotas. Se trata de un formato internacional que acá en el país cobró gran repercusión. Sin ir más lejos, el medio que tiene los derechos puso en funcionamiento los engranajes para darle vida a una nueva emisión.

Quién aporta lo suyo a través de PolKa es Adrián Suar. En su caso, se metió entre las nominadas la segunda temporada de El jardín de bronce. La serie que fue creada para FOX y que es protagonizada por Joaquín Furriel competirá como mejor serie dramática. En este caso, se trata de una de las de las categorías en la que suele haber mucha competencia. Los grandes productores apuestan a meter sus productos en esta terna. Sin ir más lejos, tendrá enfrente a Criminal Uk, una de las creaciones de Netflix más ponderadas por el público.

En la edición del año pasado varios productos locales hicieron su aporte al premio. Se trató de trabajos potenciales y de calidad, como 100 días para enamorarse y La voz argentina.