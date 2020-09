El brote no se detiene: 27 nuevas infecciones Locales 25 de septiembre de 2020 Redacción Por De los 438 totales, 206 son activos y 225 los recuperados, mientras que los aislados también crecen y ya son 581.

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Martin Racca encabezó este jueves un nuevo reporte epidemiológico local, donde comunicó que "en este 24 de septiembre tenemos que anunciar 27 casos nuevos para Rafaela de coronavirus, lo que nos da un total de casos desde marzo de 438 casos. En total, sumamos 206 casos activos y 225 recuperados totales, mientras que las personas aisladas son 581 y lamentablemente, 7 fallecidos al día de la fecha. Con respecto a las camas del Hospital, en sala general tenemos 16 pacientes positivos de Covid internados y 2 sospechosos, y en unidad de terapia intensiva, en cuanto a las camas críticas, se encuentran 8 pacientes internados, 7 bajo asistencia respiratoria mecánica".

Posteriormente, el médico se refirió a la llegada del Plan DetectAR a la ciudad que se pudo en marcha en el día de ayer: "este miércoles tuvimos la visita de parte del Ministerio de Salud de la Nación, donde se acercó un camión semirremolque con el Plan DetectAR y algunos representantes que nos brindaron su apoyo gracias a la gestión del Ministerio de Salud de la Provincia. Con el equipo territorial de la Municipalidad, trabajamos en equipo para tratar de detectar, justamente, casos que son oleosintomáticos en la propia casa de los rafaelinos. Comenzó en la tarde de este jueves en el barrio 2 de abril, donde se hizo una recorrida en duplas entre parte del equipo del ministerio y el nuestro y parte de los referentes barriales. Se rastrilló el barrio, se detectó a integrantes del barrio que presentaban síntomas o eran contactos de algunos positivos y se hiso el hisopado en el mismo barrio. Se trata de una estrategia importante, la de realizar la identificación precoz de los sintomáticos y el testeo correspondiente, y cabe recordar que se solicita el testeo después del tercer día de iniciado los síntomas, así aumentamos el rédito del diagnóstico. Así que lo más importante, tal como lo venimos diciendo siempre, es el aislamiento ante el menor síntoma. No minimizemos ningún síntoma, ya que nos decía la doctora que el 98% de los virus que están circulando hoy en Argentina es coronavirus. O sea que es prácticamente coronavirus la gripe, la alergia, etc. Cualquier síntoma respiratorio que hoy tengamos o cualquier síntoma de la lista que ustedes ya conocen, primero pensemos en coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Lo más importante no es el testeo, es quedarnos en casa. La estrategia, sobre todo en jóvenes, es una enfermedad que la mayoría la pasa en casa con algunos síntomas menores, pero en la cadena de transmisión si encontramos una persona que tiene comorbilidades o a una persona mayor de 65 años puede llegar a tener una enfermedad un poco más seria que los jóvenes. Lo importante es quedarnos en casa y comunicarse al 107 donde se determinará la estrategia apropiada para continuar con el seguimiento".