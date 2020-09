Agosto tuvo superávit en la balanza comercial

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La balanza comercial registró un superávit de u$s 1.436 millones en agosto y acumula un saldo positivo de u$s 10.984 millones en los primeros ocho meses del año, informó ayer el INDEC.

Las exportaciones alcanzaron los u$s 4.938 millones y disminuyeron 11,3% interanual, mientras que las importaciones totalizaron u$s 3.502 millones, con una caída del 20,4% en la misma comparación.

A pesar de esos datos positivos en comercio exterior, al Banco Central le sigue costando fortalecer sus reservas.

En agosto las exportaciones aumentaron 4,8% y las importaciones subieron 7% con relación a julio.

El superávit comercial fue u$s 268 millones superior al de agosto del 2019, cuando llegó a u$s 1.168 millones.

Las ventas al exterior disminuyeron en u$s 630 millones en agosto por las caídas de los precios en un 3,5% y en las cantidades exportadas del 8,1%, respecto de igual mes del año anterior.

Las importaciones cayeron en u$s 898 millones por la baja en las cantidades compradas del 18,3% y la contracción del 2,7% en los precios.

El rubro de productos primarios fue el único que evidenció una mejora del 10,2% en las exportaciones, mientras que cayeron un 30,6% en combustibles y energía (CyE), un 26,0% las manufacturas de origen industrial y un 12,3% las de origen agropecuario.

En las importaciones bajaron todos los rubros y en combustibles y lubricantes llegaron al 48,1%, las de piezas y accesorios para bienes de capital un 37,8%, las de vehículos automotores de pasajeros un 24,5%, bienes de capital 23,0%, de consumo 10,0% e intermedios un 5,1%.