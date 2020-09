Buenas expectativas de Guillermo Ortelli Deportes 24 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Turismo Carretera volverá a correr en el circuito 12 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires y el siete veces campeón Guillermo Ortelli lo volverá a hacer junto al equipo Dole Racing.

El piloto de Salto explicó sus sensaciones tras el alejamiento del JP Carrera y su incorporación a un equipo que ya conoce: "Me parece que este cambio de aire nos vendrá bien a los dos porque el equipo está muy bien con otros autos y el hecho de que mi auto no funcionara les impidió por ejemplo disfrutar de la victoria de Valentín Aguirre)".

Ortelli agregó: "En la semana estuve hablando con Marco Jakos y pudimos llegar a un arreglo para volver a un equipo en el que ya estuve, en el que me fue muy bien y en el que conozco a la mayoría de las personas".

El piloto confirmó la posibilidad de que Ezequiel Giustozzi se sume al Dole como motorista: "Sí, iniciaríamos todo con un motor de cero, pero por supuesto que no será de manera inmediata, porque nos va a llevar un tiempo. Me gusta por sobre todas las cosas su perfil de persona, además de su enorme capacidad y creo que evolucionó mucho en una categoría donde hay grandes preparadores y donde no es fácil llegar a ser competitivo. El lo logró en base a su capacidad".