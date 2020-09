Inicio de las Pick Up con TC Mouras y TCP Mouras Deportes 24 de septiembre de 2020 Redacción Por TRES CATEGORIAS EN SAN NICOLAS

Ver galería 1 / 2 - PRENSA ACTC JUAN PABLO GIANINI. Campeón de las TC Pick Up. TOMAS BREZZO. El piloto de Brinkmann va por su revancha en TCP Mouras.

Luego de presentarse el fin de semana anterior las categorías TC Mouras y TCP Mouras en el autódromo "Ciudad de San Nicolás", para desarrollar la tercera fecha de su temporada, en el mismo escenario bonaerense se sumará en el marco de una nueva programación la categoría TC Pick Up.

Para las "camionetas" será la primera fecha de su calendario 2020, que lo tendrá a Juan Pablo Gianini iniciando la fecha del campeonato.

El domingo pasado, Agustín Martínez (Ford) consiguió su primera victoria en el TC Mouras, en tanto que Tobías Martínez (Chevrolet) heredó el triunfo en el TCP Mouras tras haber sido recargado el ganador en pista Tomás Brezzo (Chevrolet), piloto oriundo de la localidad cordobesa de Brinkmann.

Mediante un comunicado, la ACTC proporcionó el cronograma de actividades que se llevará a cabo entre mañana y el domingo en el trazado nicoleño, que tiene 3.959 metros de cuerda.

Viernes: de 12:00 a 12:30 y de 12:35 a 13:05 primer entrenamiento TCP Mouras; de 13:10 a 13:40 y de 13:45 a 14:15 primer entrenamiento TC Mouras; de 14:20 a 14:35 prueba TC Pick Up (solamente camionetas nuevas); de 14:40 a 15:10 y de 15:15 a 15:45 segundo entrenamiento TCP Mouras; de 15:50 a 16:20 y de 16:25 a 16:55 segundo entrenamiento TC Mouras; de 17:00 a 17:20 primer entrenamiento TC Pick Up (todas las camionetas).

Sábado: de 11:00 a 11:20 y de 11:25 a 11:45 tercer entrenamiento TCP Mouras; de 11:50 a 12:10 y de 12:15 a 12:35 tercer entrenamiento TC Mouras; de 12:40 a 13:00 segundo entrenamiento TC Pick Up; de 15:15 a 15:23 y de 15:28 a 15:36 clasificación TCP Mouras; de 15:45 a 15:53; de 15:58 a 16:06 y de 16:11 a 16:19 clasificación TC Mouras; de 16:25 a 16:33 y de 16:38 a 16:45 clasificación TC Pick Up.

Domingo: a las 09:05 primera serie TC Pista Mouras (4 vueltas); a las 09:35 segunda serie TC Pista Mouras (4 vueltas); a las 10:05 primera serie TC Mouras (4 vueltas); a las 10:35 segunda serie TC Mouras (4 vueltas); a las 11:10 final A TC Pick Up (12 vueltas ó 25 minutos); a las 12:05 final TCP Mouras (14 vueltas ó 30 minutos); a las 13:00 final TC Mouras (16 vueltas ó 30 minutos) y a las 13:55 final B TC Pick Up (12 vueltas ó 25 minutos).