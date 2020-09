Martínez se medirá en diciembre ante Koivula Deportes 24 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El argentino Sergio "Maravilla" Martínez volverá a subirse al ring, ya que el 5 de diciembre peleará con el finlandés Jussi Koivula, en España, según anunció la empresa promotora del zurdo ex campeón del mundo.

El quilmeño, quien tiene un récord de 52 victorias, tres derrotas y dos empates, con 29 nocauts, enfrentará al finés, que tiene un historial de 24 victorias (9 antes del límite), 7 derrotas y en una fue descalificado.

La único que aún no está confirmado es la ciudad en dónde se desarrollará el combate, que le servirá de preparación a Martínez para tener su oportunidad de pelear por el título mundial ante el japonés Ryota Murata.

Martínez volvió a subirse a un cuadrilátero el pasado 21 de agosto en Torrelavega, también en España, al vencer por nocaut en el séptimo round al español José Miguel Fandiño, en la categoría mediano.

El ex campeón del mundo regresó luego de seis años de inactividad, en una velada organizada por su empresa "MaravillaBox", algo que ocurrirá también en el combate frente a Koivula.

El contrincante de Martínez fue campeón europeo de peso mediano entre 2016 y 2017, tiene 36 años y su apodo es "repartidor de hielo".

La última pelea de Koivula fue en junio de 2019, cuando perdió por nocaut técnico en el segundo round ante el inglés Conor Benn, por el título europeo welter de la AMB, en la ciudad de Londres.



ESPERA CASTAÑO

Brian Castaño (16-0-1), con 23 nocauts, ex campeón mundial, ya está en Estados Unidos, donde hará campamento en Los Angeles, esperando la confirmación oficial de su combate frente a Patrick Teixeira, que tiene un record de 31-1 y 22 victorias categóricas.

Castaño iba a enfrentarse al brasileño, dueño del título mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el pasado 25 de abril, pero esa pelea fue suspendida por la pandemia del coronavirus.

Según informó Francisco Valcárcel, presidente de la OMB, la idea es que el duelo se realice en noviembre de este año.

En los próximos días, Golden Boy Promotions podría informar oficialmente la fecha de la velada.

Castaño, de 30 años, ex campeón mundial superwelter de la AMB, podría tener la nueva chance de recuperar el título en la primera defensa del brasileño, que logró el cinturón ante Carlos Adames en noviembre de 2019.



JUICIO EN PUERTA

saúl Canelo alvarez le iniciará juicio a Oscar de la Hoya (Golden Boy Promotions) y a la plataforma DAZN por un presunto incumplimiento del contrato que firmó con ambos en octubre de 2018 a razón de 365 millones de dólares por cinco años.

Canelo presentó una demanda civil preliminar en un tribunal de California, en la que alegó que Golden Boy Promotions y DAZN violaron sus respectivos contratos con él, causando daños que estima en 280 millones de dólares.

La demanda establece que Canelo debía recibir 356 millones por 11 combates: 15 millones por uno de diciembre de 2018 con Rocky Fielding y 35 millones por cada una de las diez siguientes, entre el 5 de mayo de 2019 y el 15 de septiembre de 2023.

Golden Boy Promotions emitió un comunicado en el que señaló que el problema es entre Canelo y DAZN: "Ellos son los que se niegan a cumplir el contrato al no aprobar a los oponentes pendientes que les hemos presentado y al negarse a pagar la cantidad exigida contractualmente.”