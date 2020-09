Boca se presenta en Colombia Deportes 24 de septiembre de 2020 Redacción Por El Xeneize repetiría equipo en la Copa Libertadores, sin cambios respecto de aquellos que vencieron por 2-0 a Libertad la semana pasada en Paraguay.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Boca buscará este jueves una victoria que lo deje cerca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores cuando visite a Independiente Medellín de Colombia, en un partido válido por la cuarta fecha del Grupo H del certamen continental.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.00 (hora de Argentina), será controlado por el árbitro Augusto Aragón, de Ecuador, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable ESPN2.

El conjunto de La Ribera podría quedar virtualmente clasificado, ya que, es el líder del Grupo H con 7 unidades y conseguiría el objetivo si logra un triunfo ante el elenco colombiano (está último sin unidades) y Libertad (6) se impone al Caracas de Venezuela (3).

El entrenador Miguel Ángel Russo no viajó con la delegación para resguardar su salud y, ante su ausencia, tal como ocurrió frente a Libertad en Paraguay, el entrenador principal será Leandro Somoza, acompañado por Mariano Herrón y el resto del cuerpo técnico, mientras Russo seguirá la transmisión televisiva desde Buenos Aires.

En cuanto al equipo, el entrenador no dio a conocer a los once titulares debido a que aún no definió quién ocupará el sector izquierdo del campo y tendrá que decidir si entran Agustín Obando y el colombiano Frank Fabra, o ratifica a Emanuel Mas y Gonzalo Maroni, que fueron titulares en Asunción.

Por su parte, Independiente Medellín viene de sufrir una derrota en la fecha pasada de la Copa Libertadores al caer como local ante el Caracas de Venezuela por 3 a 2 mientras que luego perdió 1 a 0 ante Alianza Petrolera en el torneo de Colombia.

El técnico Aldo Bobadilla tampoco confirmó el elenco que se enfrentará a Boca debido a que aún o definió si realizará variantes o si pondrá un equipo similar al que jugó frente al conjunto venezolano.



Independiente Medellín-Boca



Estadio: Atanasio Girardot. Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador). Hora de inicio: 21.00 - TV: ESPN2 .



Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Juan David Mosquera, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Walter Rodríguez, Larry Angulo, Javier Reina; Didier Delgado, Mauricio Cortés y Carlos Monges o Leonardo Castro. DT: Aldo Bobadilla.



Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas o Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández, Gonzalo Maroni o Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.