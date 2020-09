Presidente de un club fue detenido por narcotráfico Policiales 24 de septiembre de 2020 Redacción Por EL CLUB SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRANCISCO

Después de unos seis meses de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas y tras un importante despliegue de la Policía Federal Argentina (PFA), fue detenido Pablo Esser, el presidente del Club Sportivo Belgrano de San Francisco, investigado por presuntamente ser el cabecilla de una banda delictiva dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.

Y con él cayeron otros tantos, algunos también vinculados directamente a la institución de barrio Alberione, entre ellos, Juan Carlos "Cuchu" Bosio, un hombre de confianza de Esser, su mano derecha.

En tanto, permanece prófugo Braian Requena, uno de los jefes de la facción de la barrabrava "verde" conocida como "Los Mismos de Siempre".



¿VENTA DE COCAINA?

De acuerdo a información de la causa a la que pudo acceder de forma exclusiva el colega de San Francisco, La Voz de San Justo, a Esser el fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut lo investiga por supuestamente liderar una organización que se dedicaría a la realización de distintos delitos siendo el principal, la venta de estupefaciente -más precisamente, cocaína- y por otro lado, a ilícitos de índole económico como lavado de activos, emisión de facturas apócrifas y compra de IVA.

Los efectivos de la PFA allanaron además de los domicilios particulares de los detenidos, el local de la financiera de la cual Esser es propietario, ubicada en la planta baja del edificio Colón, sobre la calle homónima, entre Iturraspe y Belgrano, donde se expenderían préstamos y se realizaría la compra y venta de dólares.

También se allanó la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, en avenida del Libertador Norte 40, donde Esser efectuaría el lavado de activos introduciendo cheques a cambio de dinero. De estos lugares se incautó documentación de interés para la causa.



EL OPERATIVO

En horas de la madrugada, personal de Policía Federal se dirigió a una zona sobre la ruta a la vera de campos, cerca de Santa Clara de Buena Vista, donde se pretendía detener al barra de Sportivo Brian Requena cuando supuestamente iba a encontrarse con los "proveedores" de la droga que habrían viajado desde una zona cercana a Rosario.

No obstante, tras ese intercambio entre el dinero y el estupefaciente donde fueron sorprendidos por los federales, Requena logró escapar, pero cayeron dos hombres que serían los proveedores de la droga, la que a su vez pudo ser secuestrada, porque el barra la arrojó antes de huir, serían unos 3,200 kilogramos de cocaína.

En tanto, luego la PFA halló abandonada cerca de Quebracho Herrado la camioneta en la que huyó Requena.

Horas más tarde, se allanó la casa de Esser en Italia al 1600, donde se habría secuestrado un automóvil Peugeot 3008 color blanco y fue detenido Esser; y la misma suerte corrió Bosio, cuando la Federal irrumpió y requisó su domicilio de calle España al 1200 y del lugar secuestró un automóvil Honda Fit gris.



ALLANARON EL CLUB

Asimismo, fueron allanadas las oficinas del estadio de Sportivo "Oscar C. Boero" y si bien aún no se conocen detalles sobre material secuestrado allí, el fiscal Viaut investiga si Esser y sus colaboradores utilizaban al club como "pantalla" en la probable comisión de los ilícitos.

Además, habrían sido allanados el predio del Jockey Club San Francisco; un campo cercano al predio del Banco Nación, ambos en el sector norte de la ciudad; un local de pinturería de avenida Rosario de Santa Fe al 1700 y domicilios en distintos barrios como Parque y San Cayetano, entre otros, Acapulco (Josefina) y Frontera en este departamento Castellanos.

También allanaron la sede de la Sociedad Cosmopolita en Libertador Norte al 40.



OTROS DETENIDOS

Además de Esser y Bosio habrían sido detenidos Daiana Artaza, esposa de Requena (el prófugo), quien recientemente fue mamá; otro sería Franco Espina y habría varios más. Entre los nombres hay otros integrantes de la hinchada pero con menor jerarquía en la escala de mando y no se descartan otros colaboradores de la actual dirigencia de Sportivo Belgrano.

El fiscal Viaut también habría ordenado allanar una celda del Establecimiento Penitenciario Nº 7 donde estaría alojado Marcelo Artaza ("el Pescado") quien es investigado como parte de la supuesta red delictiva.