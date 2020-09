La Ópera de Nueva York seguirá cerrada durante un año más Información General 24 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (Télam).-La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció ayer la cancelación de su temporada 2020-2021, por lo que se mantendrá cerrada al menos hasta el próximo septiembre a causa de la pandemia del coronavirus.

La institución neoyorquina explicó que la decisión es "extremadamente difícil" y responde a los consejos médicos que consideran que retomar los ensayos y funciones es aún demasiado peligroso.

En un comunicado citado por la agencia española de noticias EFE, la entidad apuntó que los expertos que la asesoran creen que no será seguro volver a la actividad "hasta que no haya una vacuna usada ampliamente, se alcance la inmunidad de grupo y el uso de máscaras y distanciamiento social no sea ya un requisito médico".

Esa situación, abundó la nota de la Ópera estadounidense, no es probable hasta pasados al menos cinco o seis meses desde que haya una vacuna disponible.