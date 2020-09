Se procedió a la selección de obras

El Museo Rosa Galisteo, que depende del Ministerio de Cultura de Santa Fe, anunció los resultados, y las reuniones fueron virtuales, en consonancia con las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio vigentes a nivel nacional y provincial, por la pandemia de Covid-19.

El desarrollo del calendario del 97º Salón Anual Nacional de Santa Fe y 3º Certamen Hugo Padeletti. Estímulo a la investigación en el campo de las Artes se encuentra pausado, en virtud de las revisiones de las medidas sanitarias que se presentan. Las novedades serán anunciadas en la página web y red es oficiales del museo.



Salón Anual Nacional de Santa Fe



El jurado de selección del Salón de Santa Fe estuvo conformado por María Laura Carrascal, Ximena Pi ta y Cintia Clara Romero, equipo que tendrá la tarea de definir los premios. Analizaron 442 obras/proyectos de los cuales fueron seleccionados 53, en conformidad de todos los integrantes.

En ese marco, el jurado mencionó en el texto de síntesis de su actuación que “se prestó particular atención a la inclusión de propuestas que representaran una pluralidad de soportes, formatos y técnicas, como así también una amplitud de abordajes conceptuales capaces de dar cuenta del panorama actual de las artes visuales contemporáneas en nuestro país”.

A continuación, el listado de obras/proyectos seleccionados por el Jurado para participar del 97º Salón de Santa Fe, ordenadas alfabéticamente por apellido y nombre de artista/responsable del colectivo:



“La rama rebelde”, pintura de Car los Aguirre; “Recuperar la Mirada”, audio de Charo Amigo; “Huye la luna: Danza, Siesta y Amigues”, pintura de Lisandro Arévalo; “Hermandad rafaelina”, instalación de Ángeles Ascúa; “Conjuro”, instalación de Aylen Bart olino Luna; “El lugar común”, pintura de Nicolás Bassi; “I’ve got a crush on you”, pintura de Mariano Bena vente; “sin título”, pintura de Pablo Bondi; “Ocho actos consecutivos sobre un paisaje quebrado”, pintura de Emiliano B onfanti;“Fotograma 6-12-7”, fotografía de Lucas Bragagni ni; “Choques”, video de Marcela Cabutti; “Olla Popular&rd quo;, pintura de Carla Colombo; “Ejercicios para fortalecerse”, fotografía de Pablo Cruz; “Luna” video del colectivo C5 3 conformado por Emmanuel René Florance y José María C asanova; “Caminos”, fotografía de Sofía Desuque;& ldquo; Masotta, La revolucioフ] es un suenフバ eterno, El placer del texto, Para salir de lo posmoderno y Oracioフ]”, dibujo de Lucas Di Pascuale; “Y la pena es grande. Y el amor es inmenso/ El corazón tiene memoria”, dibujo de Toti D’Stefano; “S/t&rdqu o;, serigrafía de Patricio Escobedo; “Una de esas tardes&rdquo ;, dibujo de Gabriel Fernández; “La isla de los conejos” , video de Valeria Galliso; “Sin título”, fotografía de Juan Pablo García; “Cronografía manual con sombr a y reflejo II”, video de Camilo Guinot; “S/T”, objeto de Mauro Guzmán; “Intenciones muralistas”, dibujos de Mim& iacute; Laquidara; “Es tan húmedo el tiempo que crecen paisajes”, dibujos de Anahí Laurencena; “Desplazamiento”, pintura de Luciano Leon Liguori; “Carnada”, dibujo bordado sobre tela, de Victoria Liguori; “Congoja y lista de palabras”, t& eacute;cnica mixta, de Lucrecia Lionti; “La incomodidad de los que nos rodea #4”, técnica mixta, de Pablo Logiovine; “s.t”, escultura de Magdalena Petroni; “Lo supe”, pintura de Daia na Martinello; “La muchacha loba canta sobre los huesos que ha recogido”, dibujo sobre tela de Florencia Meyer; “Monstruos de algún lugar”, dibujo de María Candelaria Palacios; “Futuro fortuito”, video, conversatorio y cápsula del tiempo, de Florencia Palacios; “Las fuerzas”, objeto de Dianela Paloque; &l dquo; victoria.obj”, escultura y “Ficción Monumental - Emplazamiento en el Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova”, video performance de Victoria Papagni; “Una pintura inabarcable”, instalación de Candela Pietropaolo; “Dos venus atemporales”, técnica mixta de Ponchi; “Viven en l os sueños hermosos de las personas”, pintura de Virginia Pontelli; “Nocturnos”, dibujo de Belén Rímini; “ Bulevár”, pintura de Soledad Rolleri; “Paisajes inespera dos”, instalación de Julia Romano; “Dara, de la serie Ut opía del retorno”, fotografía de Matías Sarlo; & ldquo;Reflexiones sobre el reconocimiento del cuerpo”, instalación textil de Sofía Sartori; “Floreros/contenedores”, d e la serie “No soy bonita, soy”, dibujo incrustado en espada de metal de Gisella Mailen Scotta; “Donación y legado. Colección Mercedes Santamarina”, dibujo de Cristian Segura; “Proyecto La Boca de Monje”, instalación de Virginia Sotti; “ Correspondencia de Composicioフ] A1 - ISO 216 #6”, técnica mixta de Martín Touzón; “Alegoría”, pintura de Leila Tschopp; “Un fuego que si se repite”, pintura de Dino Valentini; “Retrato de un hombre pintado – quizás- desde la memoria y visto –tal vez– en alguna pintura latinoamericana del siglo XX”, pintura de Diego Vergara, y “El pombero”, técnica mixta del colectivo Vogelfang / García Vazquez, conformado por Ana Vogelfang y Julieta García Vazquez.



Certamen Padeletti



El jurado del Certamen Padeletti estuvo integ rado por Silvia Dolinko, Georgina Gluzman y Pablo Montini, y resolvió ; de forma unánime la premiación del proyecto de las Dras. Ja zmín Adler y Lucía Stubrin “Rosa Tekné: lecturas críticas de Salón en la confluencia del arte, la ciencia y l a tecnología”, considerando su pertinencia e interés en términos de una lectura novedosa sobre la colección del muse o, sostenida desde una perspectiva original y de impacto en relación con los desarrollos actuales respecto de las relaciones entre historia del arte, ciencia y tecnología.



El Certamen Hugo Padeletti convocó 10 proyectos de investigación cuyo objeto de estudio se vincula al Rosa Galisteo. El equipo de investigación recibirá una asignación estímulo de 150 mil pesos. Su desarrollo se extenderá por 11 meses. El certamen responde a uno de los objetivos destacados del museo: fomentar el pensamiento crítico como medio para fortalecer el campo del arte, transformar la realidad y activar la memoria.



El concurso lleva el nombre del director del Museo, poeta, artista y escritor, Hugo Padeletti, quien falleció a principios del año 2018 en la ciudad de Buenos Aires, iniciativa a modo de homenaje a su trayectoria y sus aportes al desarrollo del campo artístico.



Arte, ciencia y tecnología



El proyecto de investigación premiado intentará dar cuenta de las relaciones establecidas entre las obras de la colección ingresadas por premios adquisición en el marco del Salón Anual Nacional de Santa Fe y los imaginarios, materialidades, técnicas, procesos y conceptualizaciones asociadas a los campos de la ciencia y la tecnología en Argentina. Las investigadoras resaltan que la colección conforma un corpus apropiado para leer la permeabilidad de la escena de las artes visuales hacia las nuevas formas de experimentación artística impulsadas por las transformaciones científicas y tecnológicas durante los siglos XX y XXI.



Menciones



Asimismo, el jurado resolvió otorgar u na mención al proyecto de Lucía Laumann, “Grabadoras en el Rosa. Contribuciones a la gráfica nacional desde un museo santafesino” por su sólida puesta en valor de un aspecto significati vo y escasamente explorado de la colección del museo, y una mención al proyecto de Agustín Díez Fischer, “Itinerario s de una donación y un proyecto internacional: un estudio sobre los vínculos entre Luis León de los Santos y Alfredo Bonino&rdquo ;, considerando el aporte de su hipótesis innovadora sobre una figur a central en la historia de la institución.