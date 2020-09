"La rotonda nos parece un mal diseño” Locales 24 de septiembre de 2020 Redacción Por Así lo aseguró Guillermo Yachelini, integrante de la ONG “Rafaela en bici”, señalando que llevan tiempo queriendo reunirse con el intendente sin poder conseguirlo para analizar la ejecución de las ciclovías y ciclocarriles en la ciudad. Sobre este proyecto manifestó su disconformidad.

CHARLA VIRTUAL. Se debatieron planteos vinculados a la rotonda de Yrigoyen y Fader.

El martes los concejales se reunieron de manera virtual con Guillermo Yachelini, Maximiliano Cadenazzi, Alma Parra, Jorge Luis Daszczyk, Yamila Gagliardo, María Angélica Pieroni, David Leandri y Pablo Andrés Cáneva, integrantes de la ONG “Rafaela en bici”, para escuchar los planteos referidos al proyecto de la rotonda de Yrigoyen y Fader.

Al respecto Yachelini dijo: “el planteo de fondo tiene que ver con empezar a pensar una ciudad menos autocéntrica y más pensada en el peatón y el ciclista que son los actores principales de la ciudad. La rotonda nos parece un mal diseño, primero porque es un espacio ganado por los ciclistas y los peatones que salen a bicicletear y a caminar también y ahora nos están coartando ese espacio y nos hacen una pequeña desviación en pos de darle más comodidades y facilidades al auto, lo cual me parece una política que atrasa por lo menos 50 años”, sostuvo y agregó: “en el mundo nadie toma ese tipo de decisiones pensando en la ciudad a futuro. Tal vez resuelva un problema de hoy pero no proyecta la ciudad que queremos para los próximos 20, 30 o 50 años”.

En tanto subrayó que “técnicamente entendemos que hay un montón de fallas en el uso de la circulación en la ciclovía tal como está planteada, genera problemas para el ciclista porque hay giros que no están contemplados y para el automovilista que viene transitando, complica más la situación de lo que ahora puede ser un nudo conflictivo”.

Yachelini manifestó que “una de las primeras cosas que pedimos y no nos brindaron es saber cuál es el conflicto de fluidez de los vehículos, de accidentología, con lo cual cambia mucho la decisión que se puede tomar. Esto no tiene nada que ver con la ley de tránsito, es una decisión política de darle más prioridad al peatón y al ciclista”.

Uno de los reclamos que expusieron ante los concejales es no haber sido recibidos por el intendente, señalando Yachelini que “hace más de tres años que venimos pidiendo una reunión y no nos contestan y en los últimos días intentamos reunirnos con el Arq. Martino que es el responsable de urbanismo, por otro planteo ya que nos enteramos que pretenden refuncionalizar Av. Santa Fe y tampoco nos han atendido”.

El integrante de “Rafaela en bici”, dijo que las políticas para impulsar la creación de más ciclovías claramente se frenó hace más de cinco años, sosteniendo que “se hacen parches, pero no hay una red de ciclocarriles y es una deuda que el intendente tiene desde que asumió su primer mandato”.

“Este tipo de obras son inversiones costosas para la ciudad, pero ya que se consiguen los fondos, hacer la obra y no contemplar la movilidad sustentable es un desperdicio de dinero. Este proyecto lo conocimos recién la semana pasada junto con los concejales y ahora nos piden una resolución en dos días. Igualmente planteamos varias alternativas”, finalizó Yachelini.