Viotti: “Apoyamos la intervención en esa esquina que es peligrosa y compleja” Locales 24 de septiembre de 2020 Redacción Por El concejal de Cambiemos aseguró que no van a poner trabas ni impedir que el proyecto por la obra de la rotonda en calle Fader e Yrigoyen avance. Aclaró que lo que piden es que el Ejecutivo pueda recibir y escuchar el planteo de la ONG “Rafaela en bici”. Además, Viotti presentó una propuesta alternativa respecto a la ciclovía.

El concejal de Cambiemos Leonardo Viotti se refirió al proyecto de Yrigoyen-Fader, que recibió despacho y será votado en la sesión que aún no tiene día confirmado, debido a que se aguarda el resultado del hisopado realizado a personal administrativo del Concejo.

Al respecto el edil señaló: “el proyecto transita con tranquilidad. Nosotros estamos tratando de dar los pasos necesarios para que todo salga con el mayor consenso posible; desde el Concejo apoyamos la intervención en esa esquina que es peligrosa y compleja y nos parece que en este caso una rotonda es necesaria en ese lugar. Apoyamos el convenio con la provincia y el convenio con el privado sin mayores problemas”.

El concejal explicó que luego de conocido el proyecto oficial, surge un planteo de la Agrupación “Rafaela en bici”, donde la idea fue escuchar sus planteos de manera formal, buscando que el desarrollo técnico del proyecto contemple en parte lo que expusieron desde esa ONG, subrayando que en definitiva se apunta a un modelo de ciudad sustentable.

“Aquí todos estamos de acuerdo en que la movilidad sustentable debe ocupar un lugar más preponderante y en las últimas obras importantes que se ejecutaron en la ciudad, esto no fue considerado. Pensemos cuando se pavimentó la Av. Italia, Maggi o ahora Geuna en lo que es el ingreso al barrio Mora, ninguna contempla desde su inicio la generación de una ciclovía. Creemos que es importante que esto se tenga en cuenta y es parte del paradigma que debemos cambiar. Pensamos que sería bueno que los integrantes de esta agrupación puedan dialogar con el Ejecutivo para que puedan ajustar lo que haya que ajustar de cara al día en que tratemos el proyecto en la sesión”, afirmó Viotti.

El edil de Cambiemos contó que expuso una postura alternativa, que consiste en la generación de un anillo en la rotonda, es decir un carril exclusivo para las bicicletas de modo que todas aquellas que vengan desde la ciclovía paralela a las vía o de diferentes arterias tengan un carril exclusivo al ingresar a la rotonda, para que estén más cuidadas”. Y reiteró: “es importante esta obra, la apoyamos y no hay discusión al respecto, solo pretendemos incorporar esta mirada y al menos en el discurso todos coincidimos”.



REUNION CON FUNCIONARIOS

DEL MEDIO AMBIENTE

Ayer por la mañana a través de zoom los ediles mantuvieron un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente, Paz Caruso y el Ing. Jorge Caminos, actual secretario de Desarrollo Ecosistémico y Cambio Climático de la provincia, donde se abordó, entre otros temas, construcciones sustentables.

Leonardo Viotti precisó acerca de esta reunión que “planteamos distintas problemáticas, enfocándonos en el proyecto del concejal Destéfanis que tiene que ver con ciclovías, ya que hay un plan al respecto desde el año 2012 que está para la generación de alrededor de 60 kilómetros de ciclovías y al día de hoy solo se han ejecutado algo más de 30 kilómetros. Sabemos las circunstancias en las que estamos y que tal vez haya que poner las prioridades y los recursos en otras cosas más urgentes, pero tal vez se pueden generar conexiones entre los distintos tramos que actualmente están construidos, para que pueda empezar a funcionar realmente como una red, para poder conectar la ciudad de norte a sur y de este a oeste para que haya fluidez”.

Asimismo el edil contó que en el encuentro de ayer, presentaron un reclamo vinculado a un planteo que hay en el Complejo Ambiental, donde hay trabajadores informales; los propios trabajadores se denominan cirujas por el tipo de tarea que realizan y están pidiendo la posibilidad de que se genere una nueva cooperativa para trabajar en el relleno sanitario. Según indicó el concejal los funcionarios dijeron que están analizando diferentes alternativas para tratar de solucionar esta problemática de índole social.