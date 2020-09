25 nuevos contagios y casi 200 activos

El coronavirus continúa expandiéndose en la ciudad. En el reporte epidemiológico de este viernes, Sandra Cappello, a cargo de la dirección de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, confirmó en la breve conferencia virtual que "informamos en el día de la fecha 25 nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Actualmente se encuentran activos 197 casos, dimos 16 altas en la jornada, por lo tanto hay 207 pacientes recuperados. Al día de la fecha tenemos 521 personas aisladas y el total de casos desde el comienzo de la pandemia es de 411 y 7 fallecidos. En cuanto a las camas críticas de terapia intensiva, hay 9 pacientes de los cuáles 7 son positivos, 6 en AMR y 2 son sospechosos, 1 en AMR. En el área Covid de la sala general, hay 15 pacientes internados positivos y 2 sospechosos".

Posteriormente, la doctora hizo hincapié en las variantes de los datos estadísticos, al mencionar que "cuando hablamos de los pacientes aislados, van a ver que los números oscilan y a veces parece que aumentan y a veces disminuyen. Esto tiene que ver que cuando damos el alta a los pacientes positivos, vamos dando altas también de las personas que se encuentran aisladas. Cuando hablamos de los pacientes con comorbilidades son todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad preexistente. El Covid puede agravar esas enfermedades como puede ser la diabetes, hipertensión, una cardiopatía, etc, que pueda hacer que la respuesta del organismo al Covid no sea la misma que la de una persona que no tiene ninguna enfermedad. Por eso, la recomendación es cuidar a todas esas personas que tienen comorbilidades para que no se infecten, y al ser mayor de 65 años actuaría como un factor negativo en este cuadro infeccioso. Eso no tiene que hacer que la gente se confíe y creer que una persona joven o deportista que no tiene ninguna enfermedad sí o sí va a cursar una enfermedad leve, esas personas también tienen un riego potencial de complicarse, por lo tanto la recomendación sigue siendo que nos cuidemos, no tanto quedarse en casa porque está visto que no se quedan en casa, pero si salen que lo hagan con todos los cuidados".