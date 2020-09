Dólar blue volvió a subir Nacionales 24 de septiembre de 2020 Redacción Por Fuentes del Banco Central indicaron que se espera que desde el viernes se pueda regularizar la compra y venta de moneda extranjera en las entidades financieras.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El blue avanzó ayer por tercera jornada consecutiva y operó a $145, mientras los dólares financieros siguieron en alza y ampliaron la brecha al 96%, ya que el contado con liquidación llegó a $ 150, en una jornada en la que el Banco Central debió volver a vender divisas.

En tanto, persisten los problemas para realizar compras de dólares a través del homebanking de las entidades financieras. El dólar paralelo escaló $2, hasta los $145, en las "cuevas" de la city, frente de las restricciones vigentes en el mercado oficial.

En ese escenario, pese a que continúan los problemas para adquirir "dólar ahorro", el billete en los bancos avanzó seis centavos, a $131,81. En lo que va de la semana, el dólar minorista con los recargos correspondientes a la profundización del cepo escaló unos 49 centavos.

Fuentes del Banco Central indicaron a NA que se espera que desde el viernes se pueda regularizar la compra y venta de moneda extranjera en las entidades financieras. De acuerdo con economistas, la incertidumbre respecto de lo ocurrido en la plaza cambiaria formal presiona tanto sobre el blue como sobre los dólares financieros.

Este miércoles el contado con liquidación llegó a superar los $150, aunque luego recortó la ganancia para quedar en $148,46. En esa línea, el dólar bolsa también cotizó con ritmo ascendente y se ubicó en $135,83.

En el sector mayorista la divisa sumó siete centavos y se posicionó en $75,72, mientras que durante la semana, acumuló un incremento de 34 centavos. Según estimaron operadores, el Banco Central registró nuevamente un saldo negativo en su intervención diaria, en este caso en torno a u$s 10 millones. Esa cifra se suma a los u$s 25 millones de los que se tuvo que desprender a lo largo del martes. Así, la autoridad monetaria continúa perdiendo reservas, a pesar de la puesta en marcha de mayores restricciones.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, las reservas internacionales terminaron este miércoles en u$s 42.177 millones, con lo que durante el mes bajaron unos u$s 665 millones. En medio de las complicaciones en materia cambiaria, el presidente Alberto Fernández pidió a los argentinos "acostumbrarse a ahorrar en pesos". Además, adelantó que se prepara una "batería de ideas para tratar de captar más ahorro en pesos".



"INCERTIDUMBRE"

Y "DESCONFIANZA"

Economistas consideraron ayer que la presión sobre los dólares financieros, que tocaron niveles históricos en la semana, se debe a la "incertidumbre" y "desconfianza" en la Argentina, por lo que destacaron que el Gobierno debe "brindar certezas" para salir de la crisis.

Gabriel Rubinstein, ex representante del Banco Central, sostuvo en diálogo con NA que se dieron "errores técnicos en las medidas" tomadas por la autoridad monetaria, que "lejos de bajar la demanda del contado con liquidación, hicieron que subiera". "Hay desconfianza a la Argentina", alertó, y apuntó a "errores operativos" que hicieron "crear una alarma" en el mercado, que llevó a niveles récord el dólar contado con liquidación.