Efecto pandemia: la desocupación subió al 13,1%, el registro más alto desde 2004 Nacionales 24 de septiembre de 2020 Redacción Por A raíz de la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria implementada el 20 de marzo, la tasa de desocupación fue de 13,1% en el segundo trimestre del año, la cifra más alta desde el 2004. El indicador registró un aumento de 2,7% frente al primer trimestre del 2020 y de 2,5%. con relación al segundo trimestre del año anterior.

INFOGRAFIA INDEC

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La desocupación subió al 13,1% en el segundo trimestre del año en medio de la pandemia y afectaría a unos 2,2 millones de personas, según las cifras difundidas ayer por el INDEC. El desempleo hubiese sido mucho más alto -más cercano al 25%- de no haber caído muy fuerte la tasa de actividad, del 47,7% al 38,4%, producto de la pandemia.

El índice aumentó 3 puntos porcentuales respecto de igual período del 2019, por el impacto de la emergencia sanitaria.

En comparación con el primer trimestre del año, el desempleo crece 2,7 puntos porcentuales respecto del indicador del 10,4% de marzo último.

En el segundo trimestre, la tasa de actividad se ubicó en 38,4%, la de empleo en 33,4% y la de la subocupación en el 9,6%. Según el INDEC, los registros "reflejan en gran medida el impacto que tuvo sobre la dinámica del mercado laboral la pandemia por la COVID-19 y las restricciones en determinadas actividades y a la circulación dispuestas por decreto que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO)".

Hasta ahora, el Estado invirtió en pagos de ATP $176.200 millones y llegó a 8,8 millones de beneficiarios en medio de la pandemia. El registro más alto de desocupación se detectó en la ciudad de Mar del Plata, con un 26%, seguida de Ushuaia-Río Grande, con 22%, y Santa Fe, con 20,3%.

El distrito menos afectado por el desempleo fue el de Santiago del Estero-La Banda, con 1,8%, después del de Viedma- Carmen de Patagones con 2,4% y San Luis con 2,6%. La región Pampeana alcanzó el indicador más alto de desempleo con un 16,7%, seguida del Gran Buenos Aires con 13,2%, ambas por encima del nivel general.

En Cuyo los desocupados llegaron al 11,4%, y le siguieron la Patagonia con 10%, la región Noreste con 9,1% y la del Noroeste con 7,2%.

La cantidad de desocupados fue de 1.437.000 personas, y alrededor de 43 mil perdieron su trabajo entre abril y junio, respecto de los 1.394.000 que no tenían empleo en marzo último, si se toman en cuenta los datos del INDEC, sin proyectar a todo el país.



2,5 MILLONES DE PERSONAS

DEJARON DE BUSCAR EMPLEO

Entre abril y junio últimos más de 2,5 millones de personas dejaron de buscar empleo, en medio de la pandemia, lo que explicó que la desocupación no fuese aún mayor, según un estudio privado. La participación en el mercado de trabajo cayó casi 19% interanual, indicó la consultora Ecolatina, al hacer notar el nivel récord de personas que dejaron de trabajar o buscar activamente empleo en los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC.

Aún así, alertó que el salto en la cantidad de desocupados es el mayor desde la salida de la convertibilidad en 2002.

Ecolatina calcula que "se perdieron casi 4 millones puestos de trabajo en el segundo trimestre", haciendo una proyección sobre la totalidad de los habitantes del país.

Señala que, de acuerdo con el INDEC, la tasa de empleo se ubicó en 33,4% durante el segundo trimestre del año, lejos del 42-43% de los trimestres previos.

"Esto implica un deterioro del nivel de empleo superior al 20% interanual, es decir, se perdieron 2,5 millones de puestos de trabajo en los 31 aglomerados urbanos en el período de referencia. Esta cifra rozaría los 4 millones si extrapolamos este resultado al total de la población del país", indicó.

Señaló que "el costo de la caída de 19,1% interanual del Producto Bruto recayó sobre el sector privado".

Advirtió que "a la precarización del empleo observada durante la recesión de 2018-19 (el empleo total creció pese a la contracción de trabajo registrado) se suma la fuerte destrucción de empleo (principalmente precario) producto de la cuarentena/pandemia".

"Este shock negativo sobre los ingresos laborales afectó en mayor medida en los hogares de menores recursos, lo que explica el fuerte deterioro de la pobreza y la indigencia que dará a conocer el INDEC dentro de una semana", indicó.