Michael Jordan tendrá un equipo de Nascar

FOTO ARCHIVO NUEVOS INCENTIVOS. El ex basquetbolista se relacionará con el automovilismo.

El legendario basquetbolista Michael Jordan tendrá su debut en el automovilismo como propietario principal de un equipo de Copa NASCAR a partir de 2021, junto a Denny Hamlin, quien hizo el anunció a través de su cuenta de Twitter.

Tanto Jordan como Hamlin adquirieron la inscripción de equipo No. 13 de Germain Racing y Bubba Wallace será el piloto tras firmar un contrato de varios años. Aún no revelaron número, fabricante ni sponsors del auto, aunque se espera que lo hagan con el correr de los días.

"Al crecer en Carolina del Norte, mis padres nos llevaban a mis hermanos, hermanas y a mí a las carreras, y he sido NASCAR toda mi vida", comento el ganador de seis títulos en NBA y quien a su vez es dueño de los Hornets de Charlotte de dicha liga.

"Históricamente, NASCAR ha luchado con la diversidad y ha habido pocos propietarios Negros. El momento parecía perfecto a medida que NASCAR está evolucionando y adoptando el cambio social cada vez más", agregó el ex Chicago Bulls. "Además del compromiso y las donaciones recientes que he hecho para combatir el racismo sistémico, veo esto como una oportunidad para educar a una audiencia nueva y abrir más oportunidades para los Negros en las carreras", culminó.

Hamlin, por su parte, continuará al mando del Toyota Camry No. 11 de Joe Gibbs Racing. "Esto también servirá para ayudar a un piloto prometedor como lo es Bubba, lo llevaremos al siguiente nivel", dijo.