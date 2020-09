Sospechas por doping en el Tour Deportes 23 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Dos personas han sido detenidas en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía francesa por sospechas de dopaje en el equipo Arkéa-Samsic, en el que milita el colombiano Nairo Quintana, indicaron los medios franceses. Las pesquisas están en manos de la Fiscalía de Marsella y los medios no precisaron la identidad de los afectados. La investigación se abrió tras el descubrimiento de «numerosos productos sanitarios, incluidos medicamentos y un método que puede ser calificado de dopante».

El mismo lunes se había sabido también que la gendarmería francesa registró la habitación de uno de los hoteles de Quintana y de otros dos compatriotas suyos en el Arkéa-Samsic la semana pasada durante el Tour, que finalizó el domingo.

Según la prensa gala, el registro tuvo lugar el pasado miércoles en el hotel de Megève, en los Alpes, a primera hora de la mañana. Los agentes de la brigada de lucha contra delitos medioambientales y la salud pública llegaron con un mandato judicial y registraron la habitación de Nairo Quintana, la de su hermano Dayer y la de Winner Anacona, además de las de los masajistas y algunos vehículos, indicó Le Journal du Dimanche».

El semanario agregó que ese registro se hizo sin vínculo con la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), responsable de los controles durante el Tour. No es la primera vez que la brigada medioambiental de la gendarmería investiga a participantes en el Tour, aunque sus pesquisas no han determinado nunca la comisión de delitos.

Por su parte, en un comunicado público, Quintana expresó que "deseo aclarar un malentendido: durante el reciente Tour o durante cualquier otra carrera previa, jamás he consultado auxiliares o personal extraño al equipo. No tengo y nunca he tenido nada que esconder. Ayer, por citación de las autoridades francesas, y voluntariamente, comparecí ante la fiscalía y contesté todas y cada una de sus preguntas con claridad y con la conciencia tranquila. En ese sentido, es necesario recalcar que no he sido objeto de alguna acusación por parte de las autoridades. Por mi parte, estoy y estaré presto a esclarecer cualquier duda de la fiscalía, tal y como ya hice el lunes y el día de hoy".