Arrondo aseguró que el CENARD no será vendido Deportes 23 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO TRANQUILIDAD./ El mejor centro deportivo del país seguirá funcionando.

La secretaría de Deporte de la Nación, Inés Arrondo, destacó durante el fin de semana que el «Cenard es un emblema nacional y no se va a vender, como planeaba la gestión anterior, sino que será reacondicionado». «Estamos seguros de que el Cenard se iba a vender, según los planes de la anterior gestión, pero nosotros creemos que ese lugar es un emblema nacional, con 600 deportistas que hoy se entrenan allí, y lo vamos a reacondicionar”, anunció Arrondo.

«De hecho hasta se había iniciado un proceso de traslado de áreas de lo que era la estructura de Deportes, que era la Agencia en ese momento, al Parque Roca. Pero para nosotros el Cenard es un espacio que tiene que ver con la historia del deporte argentino y no tenemos interés en que se venda ni en que se pierda como espacio», enfatizó.

Arrondo formuló este anuncio durante una entrevista por redes sociales en el ciclo “Periodismo en cuarentena”. «Las Leonas, sin ir más lejos, pusimos nuestro nombre en uno de los salones que está en el edificio principal del Cenard. Y hoy en día están entrenando allí todas nuestras selecciones nacionales, Las Panteras (vóleibol), Los Gladiadores (handball), La Garra (handball), por lo que, en todo caso, lo que hay que hacer es ampliar la cantidad de espacios disponibles, y no restringirlos», advirtió.

«Para ello estamos trabajando con las provincias y los fondos de este año que eran para los Juegos Nacionales Evita se van destinar a desarrollar otros programas en cada una de ellas y a mejorar obras en el Cenard, que es la casa del deporte argentino. Es que en los últimos cuatro años no se hizo nada allí, y por eso estuvimos analizando con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, una proyección de construcciones edilicias en sus espacios deportivos”, remarcó.

En cuanto a los mencionados Juegos Nacionales Evita, aclaró que hasta «último momento se intentó que se realizaran este año, pero por la pandemia de coronavirus no se pudieron hacer las etapas de eliminatorias y por lo tanto tampoco se podían disputar las instancias finales. Pero de todas formas, entre los últimos días de octubre o principios de noviembre llevaremos adelante una Semana Evita, con alguna forma de expresión que ya informaremos”, anticipó.

Arrondo, que también fue medallista olímpica (bronce) en Atenas 2004 y supo consagrarse campeona del mundo con Las Leonas en Perth (Australia), en 2002, adelantó que precisamente se reunirá con el ministro Lammens para culminar la planificación de un nuevo programa de desarrollo del deporte argentino en los próximos días, «porque se está estudiando un aumento de las becas a deportistas».