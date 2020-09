Acuerdo entre Barcelona y Atlético Madrid por Suárez Deportes 23 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Luis Suárez no es una pieza fundamental del proyecto de Ronald Koeman en Barcelona y, tras varias semanas entre negociaciones para encontrar un nuevo horizonte, aseguran que el acuerdo con Atlético de Madrid es un hecho.

Según informó Sky Sports, la reunión entre los directivos del Culé y los del Colchonero fue completamente positiva y la llegada del delantero uruguayo al equipo dirigido por Diego Simeone está abrochada y es una cuestión de tiempo.

Por la transferencia, Atlético no pagará un centavo pero sí lo hará en caso de que se cumplan diferentes objetivos durante su contrato con el conjunto madrileño. Según informó AS, ese monto podría ascender a los 3 millones de euros.

Suárez había aceptado una rebaja del 50 por ciento de su salario a cambio de que Barcelona le de la libertad de acción, pero Josep Bartomeu fue para atrás en la propuesta y, en principio, pidió 10 millones de euros por su salida. Algo que finalmente no sucederá.

Desde el llamado de Koeman a Suárez para confirmarle que no iba a ser tenido en cuenta para la nueva temporada, el uruguayo se abocó directamente a la búsqueda de un nuevo club.

Juventus fue uno de los interesados e hizo un intento, pero esperó que el uruguayo salga en condición de libre de Barcelona para contratarlo sin la necesidad de poner un centavo. Ante las prologadas negociaciones con Barcelona, optaron por Álvaro Morata.

El Inter Miami de David Beckham fue otro de los que mostraron una real intención para quedarse con sus servicios. Sin embargo, el Pistolero rechazó la oferta que lo convertiría en el mejor pago de la historia de la MLS para seguir en Europa. El equipo de Florida cerró a Gonzalo Higuaín.