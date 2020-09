Boca llegó a Medellín Deportes 23 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Con lo mejor que tiene y pocas dudas en el once titular, Boca llegó a Colombia para enfrentar este jueves (20.45 hs.) a Deportivo Independiente Medellín, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Nuevamente sin el entrenador, Miguel Ángel Russo -que volvió a quedarse en Buenos Aires por precaución-, el plantel Xeneize será dirigido por la dupla técnica que conforman sus asistentes, Mariano Herrón y Leandro Somoza. El que sí pudo viajar esta vez fue el defensor Lisandro López, quien se perdió el partido ante Libertad la semana pasada por haber dado positivo por coronavirus en el último testeo, pese a ya tener el alta médica.

En cuanto al equipo, el once titular solamente presenta dos dudas, en el sector izquierdo de tanto la defensa como el ataque. Así, el probable once que enfrentará al DIM por la cuarta jornada de la fase de grupos sería: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra o Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Agustín Obando o Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Franco Soldano.