Perpetua al femicida que mató a maestra que denunció un embarazo Policiales 23 de septiembre de 2020 Redacción Por EL CASO DEL CRIMEN DE VANESA CASTILLO EN LA CIUDAD DE SANTA FE

La maestra santafesina Vanesa Castillo había detectado el abuso sexual y el embarazo de una de sus alumnas, lo denunció en sede policial y acompañó a la menor en todo el proceso.

El 15 de febrero de 2018 salía de trabajar como todos los días pero la apuñalaron 13 veces en la puerta de la escuela.

Por el crimen fue detenido y fue acusado ahora a prisión perpetua Juan Ramón Cano, acusado de los delitos de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio), amenazas calificadas, agresión con armas y atentado a la autoridad.



EL JUICIO

Juan Ramón Cano de 33 años fue condenado el lunes último a prisión perpetua por la autoría del femicidio de Vanesa Castillo, cometido en 2018 en el distrito costero de Alto Verde (Santa Fe).

La sentencia fue resuelta por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Rosana Carrara, Leandro Lazzarini y José Luis García Troiano en el marco de un juicio oral y público que finalizó el lunes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Las fiscales que representaron al MPA en el debate son Cristina Ferraro y Bárbara Ilera. Las funcionarias del MPA detallaron que “Cano fue condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, por ensañamiento y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)”.

“La condena también fue impuesta por el delito de lesiones leves dolosas en perjuicio de un policía”, agregaron las fiscales y subrayaron que “también fue declarado reincidente por segunda vez”. Por otra parte, las fiscales indicaron que “Cano fue sobreseído de la autoría de los delitos de amenazas calificadas y agresión con arma”.



FEMICIDIO

NO ÍNTIMO

“Hacemos una evaluación positiva y estamos conformes con la resolución del tribunal”, valoraron Ferraro e Ilera.

“Los jueces condenaron a Cano por unanimidad en un fallo con perspectiva de género. Además, tomaron las postulaciones que hizo la Fiscalía y le impusieron prisión perpetua, tal como lo habíamos solicitado”, hicieron hincapié las funcionarias del MPA.

Las fiscales afirmaron que “aún desconocemos los fundamentos de los jueces, pero es evidente que compartieron el criterio que veníamos sosteniendo desde que presentamos la acusación”.

También explicaron que “el femicidio por el cual fue condenado Cano, es el denominado femicidio no íntimo” y añadieron que “se trata del homicidio de un hombre a una mujer mediando violencia de género, que no se produce en el ámbito familiar y en el que no hay relación previa entre el autor y la víctima”.



INDEFENSIÓN

Ferraro e Ilera recordaron que “el femicidio de Castillo fue cometido en horas del mediodía del jueves 15 de febrero de 2018, en inmediaciones de la escuela Victoriano Montes, ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde".

En tal sentido, las funcionarias del MPA agregaron que “Cano interceptó a la víctima cuando salía de la institución educativa en la que trabajaba como docente, con la excusa de venderle calzado", agregaron.

"Castillo rechazó la oferta, se acercó a su motocicleta y Cano le pidió que lo llevara hasta una cancha de fútbol cercana", informaron las fiscales y añadieron que "luego de que la víctima se negara y mientras se subía a su motocicleta para volver a su casa, el condenado se abalanzó sobre ella, subió a la parte trasera del vehículo y le asestó numerosas puñaladas con un arma blanca en distintas partes del cuerpo".

Las fiscales explicaron que "la víctima quedó en una situación de indefensión total porque Cano la sujetó con tanta fuerza y de tal forma que la mujer comenzó a conducir mientras pedía auxilio. Luego, chocó contra un montículo de tierra, cayó al suelo y Cano se dio a la fuga".

Cano fue detenido ese mismo día en su domicilio luego de permanecer atrincherado varias horas. "Finalmente se entregó voluntariamente", detallaron las fiscales y concluyeron que "esa misma noche, cuando era trasladado en un móvil policial al área de Medicina Legal, agredió a uno de los oficiales de la fuerza y lo lesionó".