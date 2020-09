25 Años de Bomberos Voluntarios Región 23 de septiembre de 2020 Redacción Por Los servidores públicos humbertinos celebran sus Bodas de Plata de servicio a la comunidad local y de poblaciones vecinas.

FOTO PRENSA BOMBEROS// UNIDADES// Elementos que los servidores públicos utilizan durante sus intervenciones. PERSONAL// Los integrantes del cuartel humbertino.

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Bomberos Voluntarios de Humberto I está celebrando sus 25 años de vida y si bien no hay celebraciones por la pandemia/cuarentena, de igual modo ellos lo vienen “festejando” con el trabajo diario.

Anselmo Ceirano es el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Humberto 1° y nos ha dispensado una charla para recordar lo que ha sucedido en todo este tiempo. “Este Cuerpo Activo se formó por la necesidad en la localidad de tener Voluntarios permanentes para lo que hiciere falta. En 1994 tras la convocatoria de la Comuna, integrantes de instituciones intermedias e invitados especiales, quedó conformada la primera comisión que presidió el Dr. Carlos Daniel Bulacio, por aquel entonces presidente de la Comuna e impulsor del proyecto. Recién en agosto de 1995 llegó la Personería Jurídica y la habilitación oficial para empezar a trabajar como tal, por eso transitamos este año, los 25”.

“Fue mucho el trabajo que hemos tenido en este tiempo y paralelamente tratamos de armar una buena estructura. La primera compra que realizamos a Bomberos Voluntarios de Paraná un autobomba en $ 6.000 en el año 1995. Luego, una pickup Ford F100 mod. 1972 en el año 1998. En 2006, un autobomba Mercedes Benz mod 608 y en 2007 un autobomba marca Ford mod. 600 a Bomberos Voluntarios de Sunchales. Un año más tarde se compra una unidad Peugeot Partner. En el año 2016 compramos una Chevrolet S10 y una nueva unidad en provincia de Bs As por la suma de 23 mil dólares. Y finalmente el año pasado se compra una Ford Ranger tipo Pick-up con dinero obtenido de la venta del autobomba Mercedes Benz al cuartel de Villa Trinidad y el autobomba Ford 600 al cuartel de Arrufó”.

“Si bien este proyecto nació en Humberto I, hoy Bomberos Voluntarios tiene una jurisdicción que le corresponde las localidades de Moisés Ville, Virginia, Colonia Mauá, Ituzaingó, Galisteo, Ataliva,Colonia Raquel y Soutomayor. También recientemente hemos participado en otras actividades como en la búsqueda de personas en la provincia de Chaco, en la ciudad de San Cristóbal y en la costa de nuestro litoral argentino”.

“Este año el tema de la sequía es una preocupación constante desde febrero a la fecha, pero tenemos la de 2009 como el recuerdo de una de las peores donde hubo bomberos que han quedado internados como consecuencia de sofocamiento”.

Para poder hacer frente a las distintas necesidades los Bomberos deben participar de cursos de capacitaciones regulares, también cuentan en el Cuartel con un canino de nombre Daysi perteneciente a la k9 destinada a la búsqueda de personas, la cual participo en la inundación de Villa Minetti, en el norte de la provincia en varias ocasiones y en el trágico derrumbe en Rosario en el cual tuvieron un reconocimiento por su participación.



MODERNO EDIFICIO

El moderno edificio cuenta con una amplia sala de reuniones y prontamente quedarán habilitado el anexo de la cocina – comedor. Se está en constante compra de equipamientos necesarios para los distintos siniestros a los que debe concurrir el cuerpo activo y aprovechando el lindo lote con el que cuenta la propiedad, hemos realizado en la placita que tiene el cuartel, una estructura para exhibir la primera autobomba que hoy es una antigüedad”.

“Tenemos muchos momentos lindos para recordar –decía Ceirano-, pero dos en especial, el 1 de junio del año 1996 el Club Argentino sede sus instalaciones para realizar la primera cena anual de bomberos voluntarios, y la organización de la Fiesta Provincial de Bomberos Voluntarios en el año 2013”.



NÓMINA DE PRESIDENTES:

Dr. Carlos Daniel Bulacio, Ogilvio Sapino, Liliana Chiaro y Anselmo Ceirano.



PRIMER CUERPO ACTIVO:

Jefe Néstor Selwood, subjefe Roberto Adoskievch, Evaristo Sequeira, Ovidio Alesso, Carlos Benavides, Alejandro Canavesse, Gabriel Gogniat, Juan C. Adoskievch, Mario Balbinotti, Mauro Brekes, Marcelo Bonhome, Ruben Combina, Fabio Casalta, Claudio Lazzaroni y Alberto Baral.

A lo largo de estos 25 años tenemos muchos agradecimientos por el apoyo permanente: a la Federación Santafesina Bomberos Voluntarios por estar en cada necesidad y acontecimiento, al senador Alcides Calvo y el exdiputado Omar Martínez. Destacamos la colaboración de los diferentes Presidentes comunales que siempre estuvieron de una u otra forma y al actual titular de la Comuna Mauro Gilabert y a los que siempre están cuando necesitamos algo.



BOMBEROS ACTIVOS ACTUALES:

Ocampo Edgardo, Peirano Fernán, Herrera Facundo, Banderel Gustavo, Luque Cristian, Baju Roberto, Capovilla Pablo, Fernández Cristian, Gilabert Iván y Grande Emanuel.



COMISION DIRECTIVA ACTUAL:

Ceirano Anselmo, Dome Juan, Sotomayor Tamara, Ceirano Melania, Viotti Javier, Ceirano Nicolás, Grande Melina, Adoskievch Juan Carlos, Martin Miguel, Dome Mirta, Aragón Carina, Schmidt Hernán, Re Ricardo, Warnke Rubén, Coria Marcelino y Apendino Juan Carlos.

Bomberos Voluntarios de Humberto 1° una gran comunidad les dice: “feliz cumpleaños y muchas gracias”