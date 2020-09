Con un video se memoró nuestro Día del Jubilado Suplemento Jubilados 23 de septiembre de 2020 Redacción Por POR LAS RESTRICCIONES QUE IMPONE EL COVID-19

Días atrás se realizó un encuentro virtual del Consejo de Adultos Mayores. En esa oportunidad, el tema central y sobre el que se focalizó la reunión, fue la proximidad del Día del Jubilado, el cual se celebra todos los años cada 20 de septiembre y como sería su festejo, ya que todos los años se realiza un acto en la plaza principal.

Dado el contexto actual que los obliga a permanecer en sus domicilios para preservar la salud e intentar tener la menor cantidad de contactos posibles, se encuentran ante la imposibilidad de llevar adelante las acciones que habitualmente organizaban para esa fecha. Se recuerda que los jubilados realizaban visitas a instituciones, se concentraban en los espacios públicos para mostrar sus habilidades, entre otras actividades.

No era un desafío menor, no sólo por la pandemia mundial que impone aislamiento y distanciamiento sino que en este 2020, el Consejo de Adultos Mayores cumple 10 años de existencia.

“Desde el Municipio pusimos a disposición todas nuestras herramientas tecnológicas e informáticas para poder concretar una idea que salió de ellos [los jubilados] y que seguramente en pocos días, para el 20 de septiembre, van a poder verla y disfrutarla todos en la ciudad”; comentó Amalia Galantti, Jefa de Gabinete, anticipándose al proyecto en marcha.



REDES SOCIALES

Y UN VIDEO

Galantti explicó además que “hace un tiempo, por iniciativa de ellos [los jubilados], había surgido en una reunión anterior, poder tener, a través de la virtualidad, un espacio de encuentro, de intercambio, el cual se generó mediante un grupo de Facebook, al que adhirieron rápidamente y donde están compartiendo material, música, películas, recetas de cocina, frases motivadoras, ejercicios de memoria”.

“La verdad es que es muy lindo y muy gratificante que nos den lugar en esos espacios que comparten y que seamos tan bien recibidos desde la Municipalidad, junto con Vanesa Macagno, quien coordina toda el área”; indicó la funcionaria.

Finalmente, atendiendo a los peligros de contagio en una población de riesgo cual es la de los adultos mayores, este año el festejo del Día del Jubilado no fue presencial sino virtual.

Según comentaron dirigentes del Consejo de Adultos Mayores de la ciudad a LA OPINION, todo terminaría materializándose en un video que sería compartido a través de las redes sociales.

Finalmente, según comprobó LA OPINION en la red social Facebook, el video de 2 minutos fue subido a internet y está disponible para quienes quieran verlo.

En el mismo, dirigentes de distintas organizaciones gremiales y culturales que componen el Consejo de Adultos Mayores, individualmente dejaron una reflexión por ese Día tan especial. Se pudo observar así a pasivos de gremios como Atilra, Luz y Fuerza, y miembros del Consejo de Adultos Mayores, haciendo hincapié en que, “El Consejo de Adultos Mayores, es un espacio que se crea, hace unos años para intercambiar ideas, necesidades, problemáticas y expectativas con y para la tercera edad”.

“Las instituciones articulamos junto a la Municipalidad –dijo otro de los referentes que hablan en el video- para llevar a la práctica acciones que garanticen el acceso a los derechos de los jubilados y las jubiladas”, entre otros conceptos.