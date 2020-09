Concluye el pago de haberes de septiembre a pasivos nacionales Suplemento Jubilados 23 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde el martes 8 de septiembre comenzaron los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

Si bien el trámite de supervivencia (Fe de Vida) se encuentra suspendido provisoriamente en el marco de la pandemia de Covid-19, el Gobierno Nacional puso en marcha la plataforma federal del Certificado Digital de Hechos Vitales (CDHV) que permitirá, entre otros beneficios, que 7 millones de jubiladas y jubilados no deban movilizarse más para obtener la Fe de Vida, y puedan hacerlo por internet. Esta nueva herramienta ya está vigente como una prueba piloto de 90 días.

Mientras dure la suspensión del trámite, los haberes permanecerán depositados en la cuenta bancaria.



CALENDARIO DE

HABERES NACIONALES

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes a lo que resta del mes de septiembre será según el siguiente cronograma.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 20.374 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 22 de septiembre; en 2 y 3, del 23; en 4 y 5, del 24; en 6 y 7, del 25; y en 8 y 9, del 28 de septiembre.



CAJA DE JUBILACIONES:

ABONARA EL VIERNES

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia informó que, en base a la política salarial dispuesta para el personal activo de los sectores Administración Central, API, Catastro, Imprenta Oficial, Dipos, Enress, Arte de Curar y Seguridad, este viernes 25 de septiembre se abonarán por planilla complementaria al sector pasivo las sumas correspondientes al mes de agosto de 2020 cuyos valores son proporcionales a los liquidados al sector activo.

Asimismo, ese mismo día se depositara la asignación no remunerativa no bonificable de $ 2400 correspondiente a julio de 2020 de los sectores Caja de Previsión Social, agentes civiles del Estado, personal del Poder Legislativo, y personal de Tribunal de Cuentas de la Provincia.