“Con este proyecto resolvemos un problema más integral, no se trata sólo de la rotonda”

En la mañana de ayer los concejales se reunieron de manera virtual con la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Ing. Bárbara Chivallero, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Arq. Diego Martino y el Ing. de Tránsito, Santiago Tazzioli, donde analizaron el proyecto de la rotonda de Yrigoyen - Fader.

Tazzioli, quien participó de la reunión desde Rosario y fue el diseñador de varias rotondas en esa ciudad del sur provincial,señaló ante algunos cuestionamientos por parte de los ediles, que “él se ajusta a la norma”, indicando que “ninguna bicisenda puede cruzar por una rotonda”.

En tanto la Ing. Chivallero explicó que “hablamos de los dos proyectos de ordenanza que elevamos para la ejecución de esta obra; por un lado está el convenio que vamos a firmar con provincia para la realización de esta obra que viene a resolver un punto de conflicto en un sector importante de la ciudad, que es en Bv. Yrigoyen en su intersección con Fader, Estanislao del Campo y Av. Williner, donde confluyen diferentes arterias, cada una con su sentido de circulación, sus giros y complejidad. Es una obra que comprende la construcción de la rotonda, la refuncionalización de un tramo de ciclovía y además la pavimentación de la mano norte de calle Fader entre Bv Yrigoyen y Saavedra”.

La funcionaria precisó que para esto último se elevó otro proyecto de ordenanza con un convenio urbanístico con el Grupo Bazar Avenida, -propietario frentista-, para poder ensanchar Fader y que mantenga la configuración tipo avenida, con dos carriles de circulación y un cantero central. A partir de este convenio, el privado dona la fracción de terreno necesario para poder ejecutar la obra de pavimento y además asumen el costo de la demolición parcial de los galpones que se encuentran sobre calle Fader, más el cerramiento para que la obra pueda quedar completa.

Los concejales ya dieron despacho al proyecto de Yrigoyen-Fader, pero igualmente plantearon algunas consultas a los funcionarios y recibieron a la agrupación “Rafaela Bici” y escucharon sus cuestionamientos al proyecto del Ejecutivo. Principalmente los integrantes de este grupo manifiestan no haber sido escuchados por el intendente, a quien le presentaron un pedido para reunirse en dos oportunidades y no los recibió.

La Ing. Chivallero defendió el proyecto y dijo que “uno de los temas que los concejales plantearon tenía que ver con la resolución de los ciclocarriles, de la ciclovía que circula por ese sector. Les explicamos que con este proyecto resolvemos un problema más integral, por eso no se trata solo de la rotonda sino de un paquete más amplio, como lo es la refuncionalización de la ciclovía y el pavimento de Fader. La rotonda está diseñada para circulación continua en donde los cruces tanto peatonales como de los ciclistas se realizan antes de ingresar a la rotonda, por ahí se consultaba acerca de que la ciclovía pasa por el medio de la rotonda, pero cuando nosotros diseñamos el proyecto lo que básicamente priorizamos la seguridad de quienes circulan por este sector y además para no ir en contra de lo que indica la ley de tránsito”.