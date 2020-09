Se cumplió el primer día del paro de los municipales con un "acatamiento total" Locales 23 de septiembre de 2020 Redacción Por Los gremios municipales reclaman una urgente recomposición salarial. Intendentes y presidentes comunales destacan la propuesta ofrecida la semana pasada.

Como se esperaba, los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe iniciaron el paro de tres días dispuesto por la Festram ante la falta de recomposición salarial con un alto nivel de acatamiento. La Municipalidad de Rafaela ofreció ayer una imagen similar a la que muestra los sábados y domingos, aunque el intendente, Luis Castellano, y su equipo de secretarios sí concurrió a cumplir con sus funciones. Idéntica fue la postal en el corralón municipal, en la sede de Licencia de Conducir de avenida Santa Fe y la de los inspectores de tránsito en bulevar Yrigoyen al 500.

"La medida de fuerza tuvo un completo acatamiento en las municipalidades y comunas que forman parte de SEOM", informaron ayer a media tarde desde el sindicato rafaelino que preside Darío Cocco. "Tanto en las municipalidades de Rafaela y Esperanza, como en las 45 comunas que conforman SEOM, la adhesión a esta medida de fuerza fue total, sin concurrencia al lugar de trabajo", señaló el gremio en un escueto comunicado.

Castellano y su equipo de colaboradores debió reorganizar el esquema de entrega de los bolsones alimentarios que comenzó ayer y continuará hoy y mañana. Incluso los secretarios del gabinete tuvieron que salir a los distintos centros de distribución, como la Sociedad Rural, el Club Ferro y la oficina de Desarrollo Social ubicada en calle Santos Vega para colaborar en el reparto ante la escasez de personal.

"Tal como fuera resuelto en Plenario de Secretarios Generales de la Federación, los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales de la Provincia de Santa Fe continuarán de paro durante los días miércoles 23 y jueves 24 de septiembre", destacaron desde el SEOM.

La medida de fuerza se lleva a cabo a pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Provincia mantiene la conciliación obligatoria que dictó hace casi dos semanas, pero que no es aceptada por la Festram. En este marco, los intendentes y presidentes comunales estarían facultados a descontar los días no trabajados al personal que se adhirió al cese de actividades.

Al respecto, la jefa de Gabinete del Municipio rafaelino, Amalia Galantti, reconoció ayer que descontar los días del paro es una herramienta a disposición en el marco de un conflicto que se recalentó en la última semana, con un endurecimiento de la postura de los gremios y las críticas formuladas por el conjunto de intendentes y presidentes comunales.

La semana pasada, en el ámbito de la negociación paritaria, los municipios y comunas presentaron una oferta salarial para pagar bonos no remunerativos hasta diciembre, lo cual fue rechazado por los dirigentes sindicales, que reclaman aumentos que se incorporen al salario y no "sumas en negro". Los salarios permanecen congelados desde el inicio del año en tanto que la inflación que mide el INDEC acumula un incremento del 19% en este 2020.

Castellano, que el viernes pasado se había pronunciado con un fuerte tono crítico sobre la medida de fuerza, volvió a hacer declaraciones ácidas sobre el conflicto. "Nos extraña que Festram se levante de la mesa de diálogo cuando estábamos cerca de un acuerdo, recordemos que nosotros le propusimos un aumento del 25% total que arrancaba en un 15% y luego iba aumentando. Yo creo que la propuesta es interesante. No entendemos por qué esta medida de fuerza tan dura" afirmó en una entrevista con el programa “De Diez” de LT10.

El intendente de Rafaela expresó que "este paro nos perjudica mucho a los municipios y vecinos en el medio de una pandemia, por dar un ejemplo, complica los controles de ingresos a las ciudades y pueblos". Y volvió sobre uno de los vértices que busca instalar en la discusión paritaria: "Hay que comenzar a pensar acuerdos territoriales. No puede ser que se mida con la misma vara a Santa Fe, Rosario, Rafaela como a ciudades pequeñas y pueblos. Yo pienso que no sirve una paritaria central para todos los municipios".

Con esta medida de fuerza se tensa la cuerda que tiene de un lado a los municipios y del otro a los gremios, que ya anticiparon que si no hay acuerdo en los próximos días, no tendrán más alternativa que convocar a un paro por tiempo indeterminado.