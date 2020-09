Diego Peiretti asumió la presidencia de ACDICAR Locales 23 de septiembre de 2020 Redacción Por “En este momento complejo, la salida de la crisis será colectiva. Debemos aprovechar al máximo este importante ámbito de diálogo público y privado para monitorear la situación de los diferentes sectores productivos de la ciudad, pero también para reflexionar sobre el futuro y los nuevos desafíos post pandemia”; expresó el nuevo presidente.

FOTO COMUNICACION SOCIAL VIDEOCONFERENCIA. Castellano y Peiretti, durante la Asamblea.

La Agencia de Desarrollo de Rafaela (ACDICAR) tuvo su asamblea para la designación de la nueva Comisión Directiva que estará a cargo por el período de un año. Asumió la presidencia de la misma, Diego Peiretti, Secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, y Director del ICEDeL. “En este momento complejo, la salida de la crisis será colectiva. Debemos aprovechar al máximos este importante ámbito de diálogo público privados para monitorear la situación de los diferentes sectores productivos de la ciudad, pero también para reflexionar sobre el futuro y los nuevos desafíos post pandemia”; expresó el nuevo presidente.

“La pandemia nos deja en un lugar distinto. La Agencia está conformada por todos los sectores, por industria, comercio y servicio, y creo que lo que viene seguramente es una agenda nueva. Lo que sí creo es que necesitamos un espacio de reflexión para ver qué cosas nos cambia la pandemia y cuál es la nueva agenda de trabajo de los diferentes sectores, de aquí para adelante. La Agencia más que nunca va a tener que ser ese espacio que nos ayude a pensar estratégicamente”; expresó el nuevo presidente.

También mencionó un diagnóstico positivo acerca de cómo ese encuentra hoy la entidad: “Está sumamente ordenada y hay que felicitar el trabajo realizado por el equipo operativo. Eso que en algún momento fue muy dificultoso para el equipo, hoy tiene sus resultados. La Agencia tiene su equipo operativo funcionando muy bien. Tiene los recursos de la Municipalidad que llegan en tiempo y forma. Y no es un dato menor porque eso le permite al equipo mirar hacia adelante y simplemente pensar en cómo definir nuevas estrategias para el sector productivo”. Y añadió que “el flujo de fondos también está ordenado. Que los ingresos sean mayores a los egresos es muy importante y se viene cumpliendo muy bien”.

En cuanto a los desafíos para esta nueva etapa, Peiretti destacó que “hay algunos esquemas en términos de financiamiento que es importante reforzar. A medida que vamos viendo diferentes análisis de sectores, vemos que hay un problema estructural en el tema de financiamiento para los sectores productivos. Van apareciendo algunas líneas, en principio del Estado, del Ministerio de Desarrollo Productivo a nivel nacional y del Ministerio de Producción a nivel provincial, que nos ponen en un lugar para estar muy atentos. En un momento donde parece que nos abruma tanta información, ahí hay un rol importante de la Agencia, articulado con los niveles operativos del Centro Comercial, con la Secretaría de Producción, de poder estar identificando y sistematizando toda esta información para tratar de ofrecerla al sector productivo de manera ordenada”.

Continuó hablando del financiamiento, remarcando que “debe desarrollarse un abordaje integral del problema del financiamiento para nuestros sectores productivos, para nuestras pymes, ya sea ordenando toda la información de la líneas que están dando vueltas, como también generando un esquema de alianzas con profesionales de las universidades, con consultores privados, para que estos profesionales nos ayuden a resolver el tema de la formulación de los proyectos y la rendición, que es bastante complejo”. Asimismo, el nuevo presidente de ACDICAR puntualizó: “Cuando vemos los números de cómo la Agencia va multiplicando cada peso del dinero que llega, también es un dato relevante y para poner en valor”.



INTERNALIZACION

Por otro lado, manifestó la idea de la internacionalización de ACDICAR. “Creo que podría ser un buen desafío para ACDICAR, atreverse a un proceso de internacionalización no solo para presentar proyectos de financiamiento a través de fuentes internacionales, sino también para participar en otras redes que nos permitan captar y poder traer e intercambiar conocimientos, en alguna de las temáticas en que la Agencia trabaja. Por ejemplo, impresión 3D”.

Peiretti mencionó al CenTec (Centro Tecnológico de Manufactura e Industria Digital), la Red Institucional de servicios, conformada por ACDICAR, INTI Rafaela, UNRaf, ITEC Rafaela y UTN FRRA. Esta entidad permite articular servicios y recursos humanos especializados con el objetivo de ofrecer asistencias tecnológicas que potencien los procesos de innovación en las empresas de la región y el país. “El CenTec es un proyecto de escala nacional y tenemos que dar a conocer sus servicios a todo el país”; remarcó. Finalmente, Diego Peiretti enfatizó en otro desafío: la necesidad de un vínculo entre ciencia y tecnología con proyectos de economía social. “En este momento, la salida de la crisis también debe ser vincular la economía social con proyectos de ciencia y tecnología. Es ayudar a dar un salto para que pueda incorporarse tecnología en algunas de las actividades que se están llevando adelante”.



FORTALECER EL EQUIPO

El intendente Luis Castellano, por su parte, expresó que “hay que leer el momento en que estamos. Pasamos de pensar en el 2031 el año pasado a no saber cómo va a ser el mes que viene. Habíamos pensado en diagramar equipos para la concreción de proyectos; y sin embargo, ahora el desafío que tuvo la Agencia es pensar en la coyuntura y en la adaptabilidad al momento. Y en esa lectura del momento, quiero sugerir un par de cosas para lo que viene”.

Al respecto, agregó: “Hay que seguir fortaleciendo el equipo, pero entiendo que va a existir, tanto a nivel provincial como nacional, la posibilidad de nueva llegada de fondos. Y a esto hay que hacerlo rendir, hay que potenciarlo y hay que tratar de que estos fondos multipliquen por mucho la llegada al territorio, no solo en la ciudad, sino en toda el Área Metropolitana”. Agregó que “para eso, vamos a necesitar fortalecer más el equipo técnico. Tendremos que buscar más tiempo y más profesionales. No debe pasarnos que nos perdamos una ventanilla a nivel provincial, nacional o internacional de la que puedan llegar fondos y desaprovecharlas. En la salida de la pandemia van a aparecer oportunidades para este tipo de vínculos público-privado. Así que hay que estar primeros con las carpetas arriba, llegando con las gestiones a donde haya que llegar porque va a ser la clave de lo que viene”.

Castellano concluyó agradeciendo y expresando su confianza en la gestión de todos los que conducen. “Así que démosle el respaldo de las instituciones para que trabajen, porque esto está dejando muy en alto a Rafaela”.

Participaron de la asamblea, representantes de todas las instituciones que la conforman: Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR); Ministerio de la Producción de Santa Fe; Sociedad Rural de Rafaela (SRR); Municipalidad de Rafaela; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Consejo Universitario de Rafaela (CUR), integrado por el Instituto Superior del Profesorado N° 2 Joaquín V González, Instituto Tecnológico Rafaela, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad del Salvador, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rafaela, Universidad Nacional de Rafaela; Consejo Municipal de Rafaela; Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDel); y Confederación General del Trabajo (CGT).