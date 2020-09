Se trabó el acuerdo salarial de empleados de comercio Nacionales 23 de septiembre de 2020 Redacción Por DICTARON LA CONCILIACION OBLIGATORIA

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El Ministerio de Trabajo dictó ayer la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto con los empleados de comercio, luego de que se empantanara el acuerdo salarial anunciado la semana pasada. El jueves último, el sindicato que comanda Armando Cavalieri, que suma más de 1,1 millones de afiliados en el país, había anunciado un acuerdo salarial de un aumento superior al 40% y sumas fijas de $5.000 hasta marzo 2021, pero fue rechazado por las cámaras empresariales.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) había informado sobre un convenio con cámaras empresariales que permitía un incremento del haber básico de $35.790 a $50.687, pero rápidamente las tres cámaras mercantiles salieron a negar que se haya firmado.

Esta situación derivó en un anuncio de paro del gremio, por lo que la cartera laboral que dirige Claudio Moroni debió intervenir y dictar la conciliación, por la cual en los próximos días sindicalistas y empresarios deberán volver a sentarse para tratar de acordar la suba salarial del sector.

La paritaria de empleados de comercio, que contiene a una gran porción de trabajadores esenciales en el marco de la pandemia, se encuentra vencida desde abril último.

Moroni había convocado este martes al sindicato y a los miembros de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) a una reunión virtual.

Pero trascendió que finalmente los representantes de las empresas no se conectaron, por lo que Cavalieri decidió activar un paro, una medida de fuerza que su gremio no adopta desde hace diez años, que ahora quedó en suspenso por la conciliación.

Los empresarios alegan que el impacto económico que sufren los comercios por la pandemia les hace imposible presentar una oferta de suba salarial.