UPCN y ATE rechazaron la oferta salarial del Gobierno

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Los sindicatos de estatales nacionales UPCN y ATE rechazaron ayer la primera oferta salarial acercada por el Gobierno, del 15 por ciento en cuatro cuotas, por lo cual ambas partes quedaron en retomar las negociaciones este viernes.

El Gobierno ofreció pagar 4% en octubre; un 3% en diciembre, un 4% en febrero del año próximo y el 4% restante en abril, mientras que los gremios rivales esta vez coincidieron en considerar insuficiente esa recomposición salarial.

De antemano se deba por hecho que en este primer contacto formal no iba a haber acuerdo, ya que los sindicalistas sólo concurrieron al encuentro a "escuchar" la oferta sin presentar un reclamo propio, mientras que por el Ministerio de Trabajo no asistieron su titular, Claudio Moroni, ni la secretaria de Empleo, Ana Castellani.

De esta forma, ambas partes quedaron en ingresar en un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando se espera la presencia de funcionarios de mayor peso, como Castellani.

Entre otras cuestiones, esta primera oferta no acercó ninguna propuesta sobre lo que restaba cerrar correspondiente a la paritaria del año pasado, ya que quedaron congeladas las instancias de revisión de la pauta del 2019, que estaban previstas para noviembre del año pasado y marzo del actual.

El único ingreso nuevo que estuvo recibiendo el sector público nacional en este tiempo fueron los 4.000 pesos del decreto presidencial.

"La postura de ATE fue que se incremente el aumento propuesto; que se cumpla con las revisiones de noviembre de 2019 y marzo del 2020 que quedaron pendientes; que los $4.000 sean reincorporados al básico y que se concrete el proceso de pase a planta permanente y las reincorporaciones de las y los trabajadores despedidos", detalló el sindicato que lidera Hugo "Cachorro" Godoy en un comunicado.

No obstante, este gremio remarcó que "hubo un principio de acuerdo para que el presentismo sea mensualizado y que se aplique con una cantidad de licencias extras que hasta ahora no estaban previstas y que se habiliten las vacantes para que se inicie el proceso de regularización de empleo, temas que habían quedado pendientes desde la reunión de mayo".