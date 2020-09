"Voy a sarasear", el blooper del ministro Nacionales 23 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA).- Sin advertir que tenía el micrófono abierto, el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, cometió un insólito blooper en la Cámara de Diputados instantes antes de dar comienzo a su discurso de presentación del proyecto de Presupuesto 2021.

"Yo también puedo empezar a sarasear hasta que esté", le dijo Guzmán al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sobre el archivo PPT de presentación que no terminaba de cargarse en las pantallas.

El micrófono abierto le jugó una mala pasada a Guzmán, que entre risas le expresó a Massa que hasta que no estuviera solucionado el asunto tecnológico iba a improvisar una introducción al tema.

"Sarasear" es un modismo coloquial que se usa en Argentina para referir a un discurso vacuo, inconsistente e improvisado que muchas veces se utiliza para ganar tiempo.

"Miles de puestos de trabajo perdidos y Pymes cerradas por una cuarentena de más de 180 días, dólar por las nubes y doble cepo, pero el Ministro Guzmán se encarga de traer tranquilidad en el tratamiento del Presupuesto diciendo que va a #sarasear hasta que esté!", tuiteó el diputado radical por Mendoza Luis Petri.

Una vez que Guzmán finalizó su presentación y antes de proceder a responder las consultas de los legisladores, dedicó unos segundos a aclarar el sentido de sus dichos.

"Antes de responder me gustaría hacer una aclaración porque se está malinterpretando una palabra que le dije al presidente de la Cámara cuando estábamos preparando el PowerPoint.

Estábamos hablando de ‘sarasear’, pero espero que se entienda que era entre nosotros en el contexto de esperar mientras se preparaba la presentación del PowerPoint. Espero que hayan apreciado la presentación y la forma responsable en que buscamos hacerla", explicó.



38 MIL TUITS

El error involuntario o para otros sincericidio de Guzmán no pasó desapercibido para la red social Twitter donde rápidamente se convirtió en tendencia: hasta las 20 había más de 38 mil comentarios al respecto con distintos niveles de sarcasmo y una catarata de críticas al ministro y al gobierno nacional.